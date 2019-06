L’Isola di Pietro 3/ New entry cast: ecco quando andrà in onda la fiction con Morandi

L’Isola di Pietro, con protagonista Gianni Morandi torna anche con la sua terza stagione

Belle novelle per gli estimatori de L’Isola di Pietro. La serie con protagonista Gianni Morandi torna anche con la sua terza stagione. Per questo motivo il cantante ed attore, ha nuovamente indossato il suo camice bianco dallo scorso 6 maggio, giornata in cui è stata inaugurata sul set, l’inizio delle nuove riprese. Alle prese con la realizzazione di sei nuovi episodi, il buon Gianni vestirà nuovamente i panni di Pietro Sereni, medico del paese di Carloforte, in Sardegna, che oltre a occuparsi dei suoi giovani pazienti si troverà perfino coinvolto in alcune indagini. Anche nel corso della nuova stagione che arriverà in autunno, ci saranno casi da risolvere con delle numerose implicazioni sentimentali tra i vari personaggi. Nel cast inoltre, ci saranno delle speciali new entry e molte riconferme. Per quanto riguarda i “vecchi” volti, ritroveremo: Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego), mentre non rivedremo Michele Rosiello, il vicequestore Ferras. Tra le novità, l’ex Miss Italia Francesca Chillemi.

Ecco le prime anticipazioni sul cast dell’Isola di Pietro 3

L’Isola di Pietro 3, serie televisiva coprodotta da RTI e Lux Vide, andrà in onda in autunno su Canale 5. Secondo le primissime indiscrezioni e anticipazioni, pare che Elena Sereni dovrà affrontare la gravidanza tutta da sola. Gli estimatori però, ci sono rimasti molto male per l’addio annunciato di Michele Rosiello. Dopo l’avvicinamento avvenuto nell’ultima stagione andata in onda tra Alessandro e Elena, si pensava che le cose potessero aggiustarsi per loro due, ed invece… Lui andrà via da Carloforte, e sarà sostituito da un nuovo Vicequestore aggiunto, Valerio, interpretato dall’affascinante ex tronista di Uomini e Donne Francesco Arca. Elena ha questo punto, si troverà da sola nel corso della sua gravidanza. Per questo motivo Pietro, dovrà fare di tutto per mantenere ancora più unita la sua famiglia. Tra le altre novità del cast, anche Caterina Murino. Non vedremo più invece, nemmeno Lorella Cuccarini.

