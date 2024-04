Liste M5s Europee 2024: diretta voto 22 aprile/ Nomi candidati e come vengono eletti. Conte sceglie Morace

APERTE OGGI LE VOTAZIONI PER I CANDIDATI M5S VERSO LE ELEZIONI EUROPEE 2024

Sono aperte da pochi minuti le votazioni sulla piattaforma del Movimento 5Stelle “SkyVote” per il secondo e ultimo turno delle autocandidature verso la formazione delle liste da presentare (entro il 1 maggio) per le Elezioni Europee 2024. Tra questi candidati che risulteranno più votati e i nomi scelti personalmente dal Presidente e Capo Politico – ovvero Giuseppe Conte – emergerà la lista completa con cui i 5Stelle puntano ad aumentare la presenza nel prossimo Europarlamento, ad oggi ancora senza un apparentamento con una delle “famiglie” europee classiche (PPE, PSE, Verdi etc…).

Si vota oggi 22 aprile 2024 dalle ore 10 fino alle ore 22 di questa sera per fissare tutti i nomi dei prossimi candidati M5s alle Europee: il primo turno di “scrematura” si è già svolto nelle scorse ore, permettendo così una “squadra” composita di autocandidature che cercheranno di guadagnare più voti possibili sulla piattaforma online del Movimento: a seguito di rinunce ed esclusioni, la lista definitiva di chi partecipa al secondo turno è presente in questo elenco, mentre qui è possibile consultare i profili dei candidati. Come riporta il regolamento dello Statuto M5s, ogni iscritto al Movimento 5Stelle potrà esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze in favore dei candidati della sua circoscrizione. In caso di espressione di 2 (due) preferenze queste dovranno essere riferite a candidati di genere diverso. La votazione si svolgerà solo utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote: il link per l’accesso all’area personale è disponibile nel profilo personale di ciascuno iscritto M5s, accedendo a portale.movimento5stelle.eu.

NOMI CANDIDATI E COME VENGONO INSERITI NELLE LISTE M5S: TUTTE LE INFO

Le liste dei candidati M5s alle Europee vengono composte unendo i risultati delle votazioni di oggi, i tre europarlamentari uscenti ricandidati e il numero di personalità scelte da Conte per garantire «un valore aggiunto che potrà tornarci utile per potenziare la nostra azione politica europea», come spiega lo stesso ex Premier nel regolamento pubblicato sul sito del Movimento. La votazione avviene su base circoscrizionale (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Isole e Sud) e tali liste saranno formate dai candidati che risultano più votati al termine del secondo turno, secondo l’ordine decrescente di preferenze ricevute.

Ad essi si aggiungono i tre europarlamentari uscenti, Mariangela Danzì, Mario Furore e Sabrina Pignedoli, che occuperanno posizioni prioritarie nelle liste finali, e infine il gruppo di candidati scelti (e ancora non comunicati) da Giuseppe Conte. Come specifica il regolamento del M5s, anche i nominativi scelti dal Capo Politico saranno oggetti di votazione nei prossimi giorni con le medesime modalità di convocazione per questo secondo turno di “autocandidature”.

CONTE PUÒ INSERIRE PERSONALITÀ CIVILI E POLITICI “OLTRE” GLI AUTO-CANDIDATI: IN CAMPO CAROLINA MORACE

Nel corso dell’intervista a “In mezz’ora” da Monica Maggioni domenica 21 aprile su Rai Tre, Conte ha svelato il primo nome della società civile che ha accettato di partecipare alle liste M5s verso le Europee: si tratta della storica ex calciatrice della Nazionale femminile, nonché ex CT, Carolina Morace. «Una sportiva, una calciatrice che tutti avete ammirato, ha superato moltissimi record sportivi. Ma a noi interessa soprattutto la persona. Carolina ha rotto degli schemi in un campo che è prevalentemente dei maschi», ha detto il leader grillino svelando che nei prossimi giorni saranno resi noti anche gli altri nomi scelti da far votare alla piattaforma M5s.

Rispondendo a distanza alla “polemica” sollevata in casa Pd per la presenza del nome di Elly Schlein nel simbolo (ancora non definitivo, tant’è che i dem stanno tardando nella presentazione per un’ulteriore giro di consultazioni in merito), Conte svela in anteprima il simbolo delle Europee dove non ci sarà il suo nome mentre invece troneggia un “#Pace”: «Ho chiarito da subito che nella nostra comunità non è pensabile che esibisci il tuo nome sulla scheda elettorale e non sei conseguente. Per noi questa è una presa in giro dei cittadini». Conte spiega che il M5s oggi sta affrontando una fase più matura nel sistema politico, non deve più «sgomitare per entrare nel sistema», semmai «abbiamo la responsabilità e l’onore di aver portato la svolta in Europa con Next Generation Eu». Non scioglie le riserve su chi sosterrà al governo dell’Europa dopo il voto, ma ribadisce che l’atteggiamento del Movimento «è di un europeismo critico di chi va e non segue il mainstream, dimostrando la credibilità ai tavoli».

