Liste Pd Europee 2024, Schlein si candida: “ma non vado in Ue”/ Nomi capolista: Bonaccini, Strada, Annunziata

LISTE PD, ELLY SCHLEIN SCIOGLIE LE RISERVE E ANNUNCIA LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE: “PERÒ RIMARRÒ IN PARLAMENTO”

E alla fine Elly Schlein scioglie anche le ultime riserve e annuncia ad inizio Direzione Nazionale di essere presente nelle liste Pd per le Elezioni Europee del prossimo 8-9 giugno 2024: in vista della scadenza ultima di presentazione fissata per l’1 maggio, il Partito Democratico si riunisce oggi in Direzione per votare le liste preparate dalla Segreteria Schlein nelle ultime convulse settimane. Tra rinunce, nomi “spoilerati” e correnti in subbuglio, alla fine Schlein decide non solo di candidarsi ma di fissare il proprio nome in uno dei 4 capolista delle circoscrizioni in cui è suddivisa l’Italia secondo il sistema elettorale delle Europee.

«Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto di cambiamento del Pd e del Paese»: così la Segretaria dem apre la sua relazione oggi alla sede del Pd in largo del Nazareno. Schlein sarà capolista al Centro e nelle Isole ma fa già sapere di non voler poi andare in Europa, qualora venisse eletta: «Quella del Pd è una squadra plurale e competente, sperando di eleggerla tutta per lavorare in Europa, mentre io sarò qua nel confronto quotidiano da segretaria, nel Parlamento, con Giorgia Meloni per le sue scelte scellerate per l’Italia». In sostanza l’appello di Schlein al popolo del Pd è di votarla senza però che lei poi vada in Europarlamento.

LISTE PD, IL VOTO OGGI IN DIREZIONE PD: I 4 CAPOLISTI, SCHLEIN, STRADA, BONACCINI E ANNUNZIATA

Oltre ad Elly Schlein, sono 3 i capolista presenti nelle liste Pd in vista delle Europee: la scelta è ricaduta su due figure della “società civile” non politici di professione sebbene della politica abbiano comunque dedicato quasi un’intera vita. Salvo clamorosi colpi di scena durante il voto nella Direzione Pd, questi saranno i 4 capolista del Partito Democratico:

– Circoscrizione Nord-Ovest: Cecilia Strada

– Circoscrizione Nord-Est: Stefano Bonaccini

– Circoscrizione Centro e Isole: Elly Schlein

– Circoscrizione Sud: Lucia Annunziata

La figlia di Gino Strada, fondatore di Emergency, da sempre vicina alla componente più radicale della sinistra movimentista, avrebbe dunque accettato la proposta della Segretaria dem per entrare nelle liste Pd addirittura da capolista dell’area Nord-Ovest che comprende i bacini elettorali cari ai dem come Milano e Torino. Il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha invece accettato di candidarsi all’Europarlamento in quanto ormai in via di scadenza il secondo mandato da Governatore (con il Pd che non ha spinto particolarmente per la richiesta della Lega di adottare il via libera al terzo mandato, ndr): nel suo videomessaggio rilanciato su Facebook, Bonaccini ha spiegato di aver ricevuto la proposta direttamente da Schlein, «Per me è stata una riflessione lunga. Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme». Infine Lucia Annunziata, la giornalista che per decenni ha lavorato per la Rai e per diverse testate come “La Stampa”, “la Repubblica”, “Il Manifesto”: in uscita polemica dal Servizio Pubblico giusto un anno fa dopo l’avvento del Governo Meloni, sentenziando poi che «mai e poi mai mi candiderò alle Europee», né tantomeno «con il Partito Democratico». È passato meno di un anno da quella smentita lanciata da Annunziata contro il retroscena del “Corriere” e ora stravolge tutto: candidata col Pd e addirittura capolista.

CHI C’È NELLE LISTE PD ALLE EUROPEE: TUTTI GLI ALTRI NOMI, DA ZINGARETTI A TARQUINO FINO ALL’EX SARDINA CRISTALLO

«Quelle del Pd per le europee sono liste bellissime e molto molto forti»: così ancora Schlein introduce in Direzione il voto sulle liste Pd per le Europee, aggiungendo come «La posta in gioco ci chiama tutti a metterci in moto per fare una campagna strada per strada». Secondo la Segretaria Pd, le liste vogliono essere l’espressione di una idea dell’Europa e del partito «che vogliamo, un partito aperto che si lascia attraversare dalle migliori energie della società e che rivendica la competenza dei nostri amministratori, dirigenti e militanti. Una lista plurale».

Secondo le anticipazioni emerse sull’Adnkronos stamattina, oltre ai 4 capolista presenti nelle liste vi sarebbero diversi nomi che già circolavano da mesi tra conferme, sorprese e altre figure della società civile: al Nord-Ovest vi sarebbero ad esempio il capodelegazione uscente in Ue Brando Benifei ma anche l’ex segretario Spi-Cgil Ivan Pedretti, il sindaco di Bergamo Giorgio Giri, il consigliere milanese Pier Francesco Maran, l’ex deputato Emanuele Fiano e l’eurodeputata uscente Irene Tinagli (tutti nell’area moderata-riformista). Per la Circoscrizione Nord-Est con Bonaccini troverebbero invece spazio le uscenti Elisabetta Gualmini e Alessandra Moretti, il responsabile Diritti Alessandro Zan e l’ecologista Annalisa Corrado. Al Centro invece con Schlein pronti in lista il sindaco di Firenze Dario Nardella, quello di Pesaro Matteo Ricci, l’ex deputata Alessia Moroni e l’ex direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio; presente anche l’ex Segretario e Governatore Nicola Zingaretti. Nelle Isole invece trovano spazio «Antonio Nicita, Giuseppe Lupo e l’uscente Pietro Bartolo, medico di Lampedusa e paladino delle battaglie sui migranti», riporta l’Adnkronos. Da ultimo la Circoscrizione Sud con le liste Pd che vedrebbero il sindaco di Bari Antonio Decaro, nonostante il caos del Pd in Puglia dopo le inchieste delle ultime settimane, presente la vicepresidente uscente del Parlamento Ue Pina Picierno: in forse il responsabile Informazione dem Sandro Ruotolo e l’ex sardina Jasmine Cristlalo.











