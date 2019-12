Lite Corrado Formigli Matteo Renzi/ Cosa è successo? La casa e la violenza social

Il caso fondazione Open ha dato vita ad una vibrante lite tra Corrado Formigli e Matteo Renzi nella puntata di Piazza Pulita dello scorso 5 dicembre 2019. Il conduttore e il leader di Italia Vita protagonisti di un acceso confronto senza esclusione di colpi, che ha avuto strascichi notevoli anche nelle ore successive. Come denunciato dal giornalista, le foto della sua abitazione sono finite in rete e, soprattutto, su alcune pagine del partito recentemente fondato dall’ex premier. Renzi ha tenuto a denunciare la «porcheria» web, ma non è finita lì. Formigli non ha usato mezze misure: a suo avviso, la posizione di Renzi era legata al suo voler «continuare la sua battaglia politica». L’ex segretario Pd aveva evidenziato: «Rimane il fatto che le porcherie sono sempre tali. Sia quando si fanno ai giornalisti, sia quando si fanno ai politici. Le foto della mia casa, fatte entrando in una strada privata e violando il domicilio, la pubblicazione dei miei conti correnti, la fuga di notizie su cui nessuno indaga costituiscono per me fatti altrettanto gravi. Ma anche se su questo non ho avuto solidarietà da Formigli o da altri penso che noi dobbiamo essere fieri della nostra serietà».

LITE FORMIGLI-RENZI: CASA DEL GIORNALISTA SU PAGINE ITALIA VIVA

Corrado Formigli ha poi annunciato di voler denunciare i responsabili della pubblicazione delle foto della sua abitazione sui social network, tornando a rivolgersi a Matteo Renzi. Il conduttore di Piazza Pulita ha chiesto delucidazioni sulla comparazione delle due situazione: a suo avviso, nel caso dell’ex premier c’è una dimensione pubblica della vicenda della sua casa. Formigli ha ribadito di non essere un senatore, di non essere stato presidente del Consiglio e di non aver avuto soldi dentro Open. E ancora: «Morale della favola: tu fai l’intervista che evidentemente è sgradita nella domande e il giorno dopo ti ritrovi la casa pubblicata su Facebook dai sostenitori del partito di Renzi. Ognuno tragga le sue conclusioni». Lo scontro ha assunto toni politici, ovviamente, con i vari partiti che hanno preso posizione sia a favore di Formigli, che a favore di Renzi. E’ finita qua? Vedremo…

