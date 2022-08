Lite Ilaria Cucchi-Morrone (Lega)/ Video: “Ho paura di gente come voi”

Clima di altissima tensione tra Ilaria Cucchi e Jacopo Morrone, due protagonisti delle eelezioni. La prima è candidata con Sinistra Italia, in coalizione con la sinistra, mentre il secondo è tra i candidati della Lega. I due si sono dati battaglia nel corso di Omnibus, programma in onda su La7, e non sono mancati i botta e risposta.

Se Ilaria Cucchi ha accusato il leghista di non entrare nel merito dei temi, dribblando le domande della conduttrice, Morrone ha definito “la fiera della banalità” le posizioni della candidata di Fratoianni. La sorella di Stefano Cucchi, inoltre, è stata stuzzicata sul suo slogan, di essere “una cittadina chiamata dalla politica”. L’esponente del Carroccio ha ricordato che questa non è la sua prima corsa: “Cittadina chiamata dalla politica? Ma se è stata già candidata con Ingroia nel 2013!”. E non è tutto…

Lite Ilaria Cucchi-Morrone (Lega): il video

Nel corso del confronto, Ilaria Cucchi ha rivelato di non aver pagato l’ultima rata del mutuo e ha sottolineato che lo Stato dovrebbe garantire ai cittadini la possibilità di sopravvivere. Ma Morrone ha attaccato: “Non ha pagato la rata del mutuo ed è in vacanza nelle Marche? Quelli che non arrivano a fine mese non vanno in ferie! Questa sinistra è diventata radical chic, non prenderete un voto!”. Tranchant la replica della candidata di SI: “Questa è l’ignoranza che aspetta l’Italia nei prossimi anni! Io lavoro da casa! Ma sa che lavoro faccio io? Siete ignoranti! La Meloni va in giro a postare il video di quella povera disgraziata! Restituite i soldi che avete rubato!”. E ancora, nuovo scontro poco dopo. Nettissima la posizione della Cucchi, che ha lanciato l’allarme in un botta e risposta sul caro bollette: “Ho paura di gente come voi! Gli ultimi saranno sempre ultimi!”.

