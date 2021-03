Lite Paragone-Sardoni su vaccini/ Video, la giornalista: “Fai confusione, che dici?”

Clima di alta tensione a Omnibus tra Gianluigi Paragone e Alessandra Sardoni. Il leader di Italexit ha lanciato un duro attacco contro Big Pharma, ironizzando sulle dichiarazioni rilasciata dall’avvocato Alessandro De Nicola a proposito del potere delle multinazionali in fase di contrattazione con l’Unione Europea…

Cabina di regia, oggi ordinanza Speranza/ Valle d'Aosta zona rossa e Lazio arancione

«Povero Tato, non vedeva il potere di Big Pharma, quando ha un potere negoziale che si è visto nei confronti dei contratti con l’Ue», l’affondo di Paragone rivolgendosi a De Nicola. Ma non è finita qui, l’ex grilino ha spiegato: «Abbiamo asimmetrie per cui i grandi riescono a fare ciò che vogliono dentro l’emergenza, mentre i piccoli hanno talmente tanti paletti sui ristori che sembra uno slalom gigante».

Lerner: "Rosy Bindi commissario straordinario Lombardia"/ "Così cade Salvini"

LITE PARAGONE-SARDONI A OMNIBUS: IL VIDEO

Nel corso del suo intervento a Omnibus, Gianluigi Paragone ha spiegato perché è sbagliato, dal suo punto di vista, chiudere le attività, invocando ristori oppure un programma che disciplini le riaperture: «Partendo dalla scuola, ma anche iniziando a ragionare su piani di riaperture delle attività, altrimenti tutte queste sofferenze si scaricheranno sulle banche». La lite con Alessandra Sardoni si è però verificata sul tema vaccini, ecco l’affondo di Paragone: «Chiediamo trasparenza assoluta, perché abbiamo bisogno anche di allegati. Tu compreresti una casa che non è libera e che non è a norma?». «Non facciamo confusione tra l’efficacia dei vaccini sulle varianti in campo», ha evidenziato la Sardoni, con il leader di Italexit che ha poi acceso i riflettori sui contratti: «Qualcuno li ha visti?». De Nicola si è inserito nel discorso: «Ma i contratti sono stati fatti prima delle varianti, ma che dici…». Poi un nuovo battibecco con Paragone-Sardoni… ecco il video

Campania acquista vaccino russo Sputnik V/ Così Vincenzo De Luca "sorpassa" Governo





© RIPRODUZIONE RISERVATA