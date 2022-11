Lite Xi Jinping-Trudeau/ Video, leader Cina infuriato: ecco cos’è successo

Qualche frizione tra Xi Jinping e Justin Trudeau a margine del G20 di Bali, in Indonesia. Il leader della Cina, infatti, ha colto l’occasione per bacchettare il collega canadese. Il motivo? Aver spifferato i contenuti del loro colloquio alla stampa del suo Paese. Un siparietto che è stato ripreso dalle telecamere e che è diventato virale nel giro di poche ore.

Con l’ausilio di un interprete, Xi Jinping ha manifestato irritazione a Trudeau per aver reso noti i contenuti del colloquio di martedì. Il numero uno del Canada aveva raccontato ai media del suo Paese di aver sollevato “serie preoccupazoni” sulle interferenze cinesi rilevate sul fronte interno. “Tutto quello di cui abbiamo parlato è arrivato ai giornali, non è appropriato. E non è così che è stata gestita la conversazione”, le parole del leader cinese.

Il video del dialogo tra Xi Jinping e Trudeau

Uno Xi Jinping palesemente infastidito dall’atteggiamento di Trudeau. Dal canto suo, il leader canadese ha ribadito che il suo Paese “crede in un dialogo libero, aperto e onesto”. Il Canada, ha aggiunto, continuerà a lavorare con Pechino in maniera costruttiva, ma ci saranno sempre delle cose su cui non saranno d’accordo. L’interprete di Xi Jinping è intervenuto, mettendo il punto: “Prima sarà necessario creare le giuste condizioni”. Un confronto netto e diretto, conclusosi con una stretta di mano e un sorriso. Sul caso, in seconda battuta, è intervenuta la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning: “Non credo che la vicenda debba essere interpretata come una critica o un rimprovero di Xi a qualcuno. Il video conteneva una breve conversazione. È una cosa normale e non credo debba essere interpretata in un modo particolare”, riporta l’Ansa.

