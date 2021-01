Live Non è la d’Urso oggi, 10 gennaio, non va in onda/ Perché? Papa Francesco al suo posto

Live Non è la d’Urso oggi, 10 gennaio, non va in onda. Questa è la novità dell’ultima ora perché mentre la conduttrice sui social annunciava la fine delle sue vacanze e il suo ritorno a Milano pronta per mettersi in gioco alla conduzione dei suoi programmi partendo proprio da Domenica Live e Live non è la d’Urso e poi Pomeriggio5 ma, a quanto pare non sarà così e questo spiegherebbe anche il perché ancora ieri postava foto dalle vacanze e non dallo studio televisivo per le sue prove.

fine Mediaset ha deciso di mandare in onda Papa Francesco, in un primo momento, subito dopo il TG5, una sua intervista esclusiva e poi anche il film “Chiamatemi Francesco – il Papa della gente” che terrà compagnia al pubblico poi nel prime time della rete.

Live Non è la d’Urso oggi, 10 gennaio, non va in onda, perché?

Live Non è la d’Urso oggi, 10 gennaio, non va in onda come tutti si aspettavano e al posto di Carmelita troveremo Papa Francesco, ma perché questa decisione? Sembra che in un primo momento si era pensato al ritorno della conduttrice ma poi tutto è cambiato in corsa optando per il colloquio del Papa con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, e in cui il Pontefice argentino ha affrontato vari temi a partire dalla Pandemia e finendo ai temi caldi della nostra società moderna. Carmelita non è stata cancellata del tutto come molti sperano visto che i suoi programmi domenicali torneranno in onda a partire da domani 17 gennaio, ci sarà da aspettare solo qualche giorno in più.

