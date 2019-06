Livio Cori è Liberato?/ Concerti contemporanei a Roma e Napoli prova che…

In molti continuano a chiedersi se Livio Cori è davvero Liberato, ma un concerto in contemporanea tra Roma e Napoli dovrebbe avere chiuso ogni dubbio. Liberato è stato protagonista del Rock a Roma aprendo con un concerto evento, all’Ippodromo delle Capannelle, per l’edizione del 2019. el frattempo invece a Napoli, nello stesso momento, Livio Cori teneva un live a Napoli per pochissimi fan selezionati. Intanto sul web è possibile trovare anche la scaletta del concerto di Liberato con l’ordine delle canzoni con le quali si è esibito: Guagliò; Tu me faje ascì pazz, Oi Marì, Gaiola, Intostreet, Je te voglio bene assaje, Niente, Nove maggio, Me staje appennenn’ amò, Nunn’a voglio ‘ncuntrà, Tu t’e scurdat’ ‘e me.

Livio Cori è Liberato? I sospetti non terminano

In molti continuano a credere che Livio Cori sia Liberato, nonostante i due si siano esibiti in contemporanea in due città diverse. Il fatto che l’evento di Livio Cori sia stato riservato a un pubblico ristrettissimo di fan ha fatto pensare ai maliziosi che si trattasse di un evento in realtà mai andato in scena e ideato proprio per distogliersi l’attenzione. Sono sempre di più quelli che pensano che infatti il famoso rapper e il cantante reduce dal Festival di Sanremo al fianco di Nino D’Angelo siano la stessa persona. Sui social network il pubblico si divide tra chi ha creduto a questa notizia e chi invece ha continuato sulla stessa linea che era stata tracciata fino a questo momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA