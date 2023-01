Lloyd Dario e Guillermo De Blanck, genitori Patrizia De Blanck/ La verità su Gravelli

Chi sono i genitori di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 10 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Patrizia e il fratello Dario De Blanck (1945-2013) sono figli di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, figlio della baronessa Ana Menocal, sorella del generale Mario Garcia Menocal (terzo presidente di Cuba). In realtà l’ambasciatore De Blanck ha riconosciuto Patrizia e Dario come suoi figli quando ha sposato la madre.

Il padre naturale potrebbe essere Asvero Gravelli, gerarca fascista. Anni fa, fu la stessa Patrizia De Blanck a fare chiarezza sulle sue origini in un’intervista su Oggi: “Sì, in effetti io e mio fratello siamo nati dalla relazione di nostra madre con Asvero Gravelli. Il loro amore finì male e la mamma impedì a Gravelli di vederci, crescendoci come se fossimo orfani di padre”. Quando aveva sei anni, la madre la riprese in casa presentandole un elegante signore, il conte Guillermo de Blanck Menocal: “Questo è tuo padre”.

La verità di Patrizia De Blanck su suo padre

Sulle pagine di Oggi, Patrizia De Blanck ha ricordato: “Sposando mia madre il conte riconobbe me e mio fratello Dario come figli suoi: un gesto d’amore ben più importante dell’adozione, rendendoci, a pieno diritto, eredi del titolo nobiliare”. Anche il fratello Dario, scomparso nel 2013, ha confermato la verità della contessa, ribadita anche nell’autobiografia “A letto col diavolo” del 2008.

“Mia madre non mi ha mai detto chiaramente che Gravelli fosse mio padre e, quindi sulla mia nascita persiste qualche dubbio. È possibile che mentre era la compagna* di Gravelli incontrasse già de Blanck: la fedeltà non è una virtù di famiglia. Tuttavia, se anche fossi figlia del gerarca, resterei nobile”. Gravelli, infatti, fu insignito dal re Vittorio Emanuele III del titolo di principe. Nell’intervista la contessa ha anche ricordato la sua giovinezza a Montecarlo dove i genitori ricevevano personaggi come Pablo Picasso, Andrés Segovia e Winston Churchill.

