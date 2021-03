LO SPECIALISTA/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 14 marzo)

La programmazione televisiva di Rete 4 prevede per la prima serata di oggi, domenica 14 marzo, alle ore 21:20 la messa in onda del film d’azione “Lo specialista”. Si tratta di un film realizzato nel 1994 negli Stati Uniti d’America dalla Warner Bros, che si è occupata anche della distribuzione ai botteghini e nel settore dell’home video. La regia è stata curata da Luis Llosa, il soggetto è tratto dal romanzo scritto da John Shirley mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Alexandra Seros. Le musiche della colonna sonora sono di John Barry, i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Judianna Makovsky e il montaggio è stato eseguito da Jack Hofstra. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Sylvester Stallone, Sharon Stone e James Woods, Rod Steiger, Eric Roberts, Mario Ernesto Sanchez, Sergio Dorè Jr. e Chase Randolph.

Lo specialista, la trama del film

Gli agenti della CIA Ray Quick (Sylvester Stallone) e Ned Trent (James Woods) hanno combattuto fianco a fianco in molte missione. Nel 1984, in Sud America, dopo aver posizionato dell’esplosivo su un ponte per far esplodere l’auto di uno spacciatore, i due agenti hanno un furioso scontro. Ray non vuole portare a termine il piano poiché hanno scoperto che sulla macchina è presenta anche una ragazza. Ma Ned, deciso a compiere la sua missione, fa saltare il ponte provocando la morte anche della giovane innocente. Ray denuncia l’accaduto alla CIA che caccia immediatamente Trent. Dieci anni dopo, Ray ha lasciato la CIA e lavora come sicario privato, mentre Ned lavora per il boss mafioso di Miami Joe Leon (Rod Steiger). Un giorno, Ray viene contattato dalla bellissima May Munro (Sharon Stone) che vuole vendicare la morte dei suoi genitori, uccisi dagli uomini di Leon quando lei era solo una bambina.

