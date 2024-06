Lo Stato Sociale si ritira dalle scene: “Ci prendiamo una pausa, è necessario”/ Perché e quando si riuniranno

Lo Stato Sociale si ritira momentaneamente dalle scene: l’annuncio della band sul palco

Lo Stato Sociale ha deciso di abbandonare le scene. La band capitanata da Lodo Guenzi ha annunciato pubblicamente la volontà di prendersi una pausa e lo ha fatto dopo il concerto tenuto a Padova il 25 giugno, nell’ambito dello Sherwood Festival. Proprio questo evento è stato dunque l’ultimo nel quale il gruppo si è esibito, almeno per qualche tempo. La domanda infatti che si sono posti molti è: torneranno insieme o questo è un addio definitivo?

“Smettere di correre a questo punto è necessario – hanno annunciato i componenti de Lo Stato Sociale sul palco dell’evento – e se torneremo lo dovremo fare essendo contenti di prendere in mano gli strumenti, fare dischi e andare sul palco insieme. Dovremo riprenderci in mano la gioia”, hanno spiegato. Parole che chiariscono la volontà di non sciogliere definitivamente la band, anche se non è detto quando e se faranno effettivamente ritorno in scena. Non sono state specificate le motivazioni di questa decisione, anche se è probabile che la band voglia prendersi del tempo per esplorare, singolarmente, altre strade artistiche.

Lo Stato Sociale e la verità sulla pausa dalla musica

C’è da dire che l’intenzione de Lo Stato Sociale di prendersi una pausa era ormai apparsa chiara, visto che l’ultimo post su Instagram, che risale ormai a tempo fa, dava qualche indizio in questo senso: “Nel 2023 questa band ha cambiato per sempre la sua forma, da sei siamo diventati cinque senza volerlo e senza poterlo evitare. Ora abbiamo bisogno di tempo – tanto o poco, non lo sappiamo – per guardarci dentro negli occhi e capire cosa fare da grandi”, avevano scritto. La conferma di questa volontà di separarsi per un po’ è stata dunque confermata nei giorni scorsi con un annuncio ufficiale della band.











