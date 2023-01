“Lobby nera”, finanziamenti illeciti a partiti/ Chiesta archiviazione dell’inchiesta

Richiesta l’archiviazione per il caso “lobby nera”

Il pm di Milano Giovanni Polizzi ha richiesto l’archiviazione per il caso della “lobby nera”, ossia un’inchiesta che riguardava presunti finanziamenti illeciti ai partiti e riciclaggio a carico di otto persone tra cui l’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza, quello della Lega Angelo Ciocca, il consigliere lombardo del Comitato Nord Massimiliano Bastoni e la consigliera comunale milanese di Fratelli d’Italia Chiara Valcepina. “Dalle indagini svolte non sono emersi elementi in grado di confermare quanto emerso dai video” si legge nelle motivazioni del Pm.

L’indagine era stata aperta dopo un’inchiesta di Fanpage, svolta con un cronista “inflltrato”. Riguardava anche presunti fondi per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le amministrative milanesi dell’ottobre 2021. La Procura scrive: “Pur essendo emersi elementi che inducono il sospetto del ricorso a finanziamenti illeciti”, “le risultanze” dell’inchiesta “non hanno restituito riscontri convergenti e concludenti” per “sostenere l’accusa in giudizio”. Tra gli elementi citati dal Pm ci sono dei video di Fanpage e alcuni fatti sospetti come “la consegna della valigia che avrebbe dovuto contenere il denaro”.

La soddisfazione dei politici

Pm sulla richiesta di archiviazione del caso “lobby nera”, le affermazioni di Fidanza e Lavarini “sul sistema di riciclaggio e illecito finanziamento ai partiti” non hanno “trovato riscontro nelle indagini svolte sull’attività del commercialista” Mauro Rotunno. Come prosegue il Pubblico Ministero nelle motivazioni, “a dire dei due”, il commercialista “avrebbe dovuto avere un ruolo chiave”. Pare che potrebbe “trattarsi di un progetto futuro rimasto ancora in fase iniziale nel momento in cui sono subentrate le indagini”. Come spiega ancora il, le affermazioni di“sul sistema di riciclaggio e illecito finanziamento ai partiti” non hanno “trovato riscontro nelle indagini svolte sull’attività del commercialista”. Come prosegue il Pubblico Ministero nelle motivazioni, “a dire dei due”, il commercialista “avrebbe dovuto avere un ruolo chiave”. Pare che potrebbe “trattarsi di un progetto futuro rimasto ancora in fase iniziale nel momento in cui sono subentrate le indagini”.

“Dalle indagini svolte non sono emersi elementi in grado di confermare quanto emerso dai video” si legge dunque nelle motivazioni del Milano Giovanni Polizzi. “Oggi finalmente riemergo a testa alta da quella vergognosa montagna di fango mediatico”, ha scritto su Facebook e Twitter l’eurodeputato Fidanza. Soddisfazione anche per Valcepina: “È arrivata finalmente la richiesta di archiviazione che cancella 15 mesi di fango mediatico e di odio senza precedenti dopo l’inchiesta sull’inesistente lobby nera. Ero certa che sarebbe andata così”.

