Location Giustizia per tutti, dov’è stata girata la fiction?/ Torino e dintorni

Giustizia per tutti: dove è stata girata la fiction?

A partire da mercoledì 18 maggio 2022 andrà in onda su Canale 5 la nuova fiction Giustizia per tutti con Raoul Bova nei panni del protagonista Roberto Beltrami che lavorerà fianco a fianco con l’avvocatessa Victoria, interpretata da Rocio Munoz Morales, che cercherà di aiutare il fotografo nella scoperta della verità. L’intera fiction ha come location la città di Torino. La città piemontese quindi, sarà protagonista di tutti i sei episodi della nuova fiction che verranno distribuiti in 3 puntate totali con 2 episodi a sera che racconteranno le vicende del fotografo mentre è impegnato a ricercare la verità per essere scagionato dall’omicidio di sua moglie.

Rocio Morales "Giustizia per tutti"/ "Nella fiction sono il capo di Raoul Bova, mi è piaciuto"

Location Giustizia per tutti, la nuova fiction con Raoul Bova

In Giustizia per tutti le location predilette sono tutte nella città di Torino: Il Carcere Lorusso e Cotugno, l’Hotel Sara di via Gallinari a San Salvario, utilizzata come casa del protagonista, l’Ospedale Regina Margherita, dove l’attore ha girato le primissime scene della fiction, Il palazzo ex Curia Maxima e Palazzo Nuovo. Il set principale di Giustizia per tutti, sorge in via Corte d’Appello proprio nel centro storico della città anche se, per molte altre scene sono state scelte alcune location periferiche di Torino come il quartiere Barriera di Milano, Aurora e Mirafiori Sud.

