“LOCKDOWN HA SALVATO 630MILA VITE IN ITALIA”/ Studio, “senza 3 mln morti in Europa”

Pubblicità

Le misure di lockdown opposte alla diffusione del coronavirus hanno salvato nella sola Europa più di 3 milioni di vite nei Paesi che le hanno adottate. E’ uno studio dell’Imperial College di Londra, pubblicato sulla rivista scientifica Nature, a quantificare i benefici, in termini di vite umane salvate, prodotti dai sacrifici della quarantena. Per la precisione senza il lockdown imposto dai governi in 11 Paesi europei il conto delle vittime sarebbe aumentato di 3.1 milioni. Lo studio di modellistica ha preso in esame i blocchi su larga scala e altri interventi non farmacologici compiuti in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Italia. Dai dati combinati dei diversi Paesi, si stima che fino al 4 maggio scorso tra 12 e 15 milioni di persone in questi Paesi siano state infettate da Sars-CoV-2: dal 3,2% al 4% della popolazione, “con ampie fluttuazioni da Paese a Paese”. Confrontando il numero di decessi osservati con quelli previsti dal loro modello in assenza di interventi, gli autori evidenziano che circa 3,1 milioni di decessi sono stati evitati proprio grazie alle misure adottate.

Pubblicità

CORONAVIRUS, “LOCKDOWN HA SALVATO 630MILA VITE IN ITALIA”

Il team guidato dai ricercatori Seth Flaxman e Samir Bhatt ha deciso di misurare l’efficacia del lockdown e della chiusura delle scuole analizzando retrospettivamente i livelli di infezione sulla base dei decessi registrati. Si tratta di un metodo in grado di chiarire l’impatto di un’epidemia meglio del conto ufficiale dei casi positivi, nonché di stimare la percentuale di positività non segnalate. Secondo i ricercatori, grazie alle restrizioni, l’ormai celebre Rt (il tasso di contagiosità) è sceso al di sotto di 1 proprio calando in media dell’82%. Tra i limiti principali del modello vi è il fatto che quest’ultimo presuppone che ogni misura abbia avuto lo stesso effetto in tutti i Paesi, mentre in realtà “ci sono state variazioni nell’efficacia del lockdown nei diversi Paesi”. In ogni caso gli autori concludono che il lockdown abbia avuto un “effetto sostanziale” nel portare Rt al di sotto di 1, contribuendo a contenere la diffusione di Covid-19. Nello specifico in Italia sono state salvate 630mila vite. I decessi evitati grazie alle misure di contenimento sono stati 450 mila in Spagna, 470 mila in Gran Bretagna, 690 mila in Francia e 560 mila in Germania.



© RIPRODUZIONE RISERVATA