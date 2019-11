Lodovica Comello incinta/ Primo figlio dal marito Tomas Goldschmidt, l’annuncio

Lodovica Comello ha annunciato ieri di essere in attesa del primo figlio. La 29enne sposata da 2015, ha colto l’occasione per postare una immagine in compagnia del marito, tra zucche di Halloween e buonumore per la lieta novella. Divenuta popolare per essere stata una delle protagoniste della serie di Disney Channel, Violetta, il suo volto è molto apprezzato ormai da alcuni anni anche in Italia. Approfittando dell’arrivo di una dolce sorpresa, ha voluto utilizzare il famoso gioco di parole: “Dolcetto o scherzetto” per confermare la gravidanza, mostrando agli estimatori un bellissimo pancino. Quattro anni fa si è sposata con il produttore televisivo argentino, Tomas Goldschmidt e, nonostante il basso profilo lontani dal gossip, hanno voluto condividere l’emozione di diventare genitori a breve. Proprio nel corso di una intervista di qualche anno fa, la Comello affermava di volere diventare madre, ma non subito dopo le nozze: “Sicuramente in futuro entrambi desideriamo mettere su famiglia, ma non ora. Ci siamo sposati presto, non vorremmo diventare anche genitori super giovani”.

Lodovica Comello aspetta il primo figlio: l’annuncio

Recentemente intervistata per Spy, ha raccontato di non avere alcuna strategia contro il gossip: “No, semplicemente credo di non avere una vita privata così “gossippabile”. Tendo a proteggere il mio privato perché mi trovo a condividere già tanto della mia vita: ciò che capita fuori dal lavoro, mi piace che resti una cosa mia…”. E se i quattro anni di matrimoni sono stati festeggiati, nel 2020 arriveranno anche i primi dieci anni di carriera: “Cosa sognavo di fare da bambina? Da piccola impugnavo la spazzola e davanti allo specchio sognavo di fare la cantante e la ballerina. E ho fatto di tutto per riuscirci, ho studiato e mi sono buttata a capofitto su quello: non ho mai avuto un piano b… Nell’attesa, ha lavorato anche al McDonald’s. “Sì, un’estate, è stato il mio primo vero stipendio. Poi sono tornata a studiare canto e danza: volevo vivere di questo mestiere e sono orgogliosa di esserci riuscita”. Lodovica oltre alla conduzione ha una passione per la musica ed infatti ha pubblicato anche un paio di CD. Nel 2017 ha anche partecipato al Festival di Sanremo con la canzone dal titolo Il cielo non mi basta. Oltre a condurre Italia’s Got Talent è la protagonista di “Extravergine” serie TV in onda su Fox e FoxLife.

