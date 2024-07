Lodovica Lazzerini, fidanzata di Big Mama/ La cantante: “Insieme mattone dopo mattone”

Da ormai diverso tempo il cuore di Big Mama batte per la fidanzata Lodovica Lazzerini. Ad unirle, oltre al sentimento e l’attrazione fisica, c’è la grandissima passione comune per la musica. “Siamo molto carine insieme ed io sono felicissima di questo rapporto”, aveva detto Big Mama in una bella intervista rilasciata nel salotto di Verissimo. “Spero che questa relazione sia quella definitiva della mia vita perché l’amore che io provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. E qualcosa di speciale”, le parole della cantante campana a Silvia Toffanin.

Con Lodovica Lazzerini, evidentemente, ha trovato la giusta alchimia e ora Big Mama non ha alcuna intenzione di privarsene. “Ci siamo trovate, lei è la mia prima ragazza effettiva ed io sono la sua, ci siamo costruite mattone dopo mattone e stiamo molto bene insieme”, racconta Big Mama. Con la sua fidanzata c’è una certa sintonia anche sul fronte artistico e come raccontato dalla cantante spesso capita di scrivere insieme.

Big Mama, la canzone ‘La rabbia non mi basta’ scritta con la fidanzata: “E’ vita ma…”

In tal senso, forse non tutti sanno che il celebre brano La rabbia non mi basta, è stato scritto da entrambe e fa parte dell’album Sangue, il primo disco in studio di BigMama. “È vita. Non mi voglio lamentare troppo perché i problemi nel mondo sono tantissimi e non voglio mai fare quella che li ha tutti”, ha detto Big Mama.

Con la Lodovica Lazzerini , di sicuro, ha voltato pagina, trovando la persona perfetta per lei. Oggi tra loro sembra proseguire tutto a gonfie vele e i fan della cantante non possono che gioire per la propria beniamina.

