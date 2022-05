Lombardia, Attilio Fontana si ricandida?/ Salvini “ha sostegno Lega”. Lui “valuterò”

SALVINI “RICANDIDA” FONTANA A PRESIDENTE LOMBARDIA

«Per me Attilio Fontana può tornare ad essere uno dei migliori governatori. Se potessi decidere io oggi il candidato si chiamerebbe Attilio Fontana, poi ovviamente siamo una squadra, ci sono altre persone da coinvolgere, però dobbiamo correre»: così Matteo Salvini, durante un comizio a Lodi per le prossime Amministrative 2022, si espone in prima persona per considerare l’attuale Presidente di Regione Lombardia ricandidabile alle prossime Elezioni Regionali del 2023.

Dopo mesi interlocutori, e dopo il fondamentale proscioglimento da ogni accusa per il caso camici, Attilio Fontana torna ad essere il nome n. 1 per la Lega in vista delle Regionali 2023. «Fontana è il nostro candidato alle regionali. È un uomo e un politico che merita di essere sostenuto e ha tutto il nostro appoggio», ha poi aggiunto Salvini augurandosi che il Centrodestra possa arrivare unito sul nome da scegliere per le Elezioni Regionali in Lombardia. Lato Forza Italia è la vicepresidente dei senatori Licia Ronzulli ad intervenire attivamente sulla candidatura di Fontana: «Il Governatore Fontana ha lavorato molto bene insieme a tutto il centrodestra e credo che i cittadini lombardi si aspettino una riconferma. La coalizione affronterà questo discorso per decidere le candidature alle prossime regionali dopo le elezioni amministrative, in vista delle quali Forza Italia ha presentato liste molto forti e competitive. Ci aspettiamo grandi risultati, abbiamo lavorato per andare in coalizione in quasi tutti i comuni, perché dove il centrodestra viaggia unito si vince», ha spiegato a TgR Lombardia.

ATTILIO FONTANA: “CONTENTO DEL SOSTEGNO DELLA LEGA. VALUTERÒ”

Il diretto interessato si è infine detto assai contento delle parole di Salvini e di altri membri di Lega e Forza Italia, conta di valutare al più presto lo sciogliere ogni riserva sul proprio futuro. Così Attilio Fontana parla a margine della consegna dei primi “Rosa Camuna”: «Penso che veramente il valore sia quello della coalizione, per cui è un passo avanti. Ci troveremo e parleremo».

Non solo, il Presidente di Regione Lombardia si è detto molto «contento delle affermazioni di Salvini così come sono contento del sostegno che il mio movimento mi ha dato sempre in questi mesi molto difficili». In merito però alla sua effettiva candidatura alle Elezioni Regionali 2023, Attilio Fontana ribadisce «Valuteremo. Ascoltiamo tutti e poi valutiamo. Mi sono reso disponibile a discuterne». Più gelida è invece stata la reazione della coordinatrice lombarda di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché: «Abbiamo sempre detto che avremmo rispettato il principio delle ricandidature. Noi le regole le rispettiamo e ci auguriamo che lo facciano tutti». Inoltre, conclude la rappresentante di Giorgia Meloni in Lombardia, «pur confermando di non avere nulla contro Fontana trovo che l’uscita di Salvini sia stata poco elegante. Perché gli annunci si fanno insieme».

