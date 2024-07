La Regione Lombardia – su spinta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi – ha deciso di dare alla luce una nuova serie di investimenti a favore della tante aziende lombarde, con una dotazione di 101 milioni di euro che saranno erogato da questo momento, fino alla fine ottobre; e che – soprattutto – si aggiungono ai già numerosi bandi ed interventi pensati proprio per accompagnare le aziende che scelgono di operare nella regione che detiene i principali primati socioeconomici del territorio ed – addirittura – dell’intera Europa.

Prima di arrivare al dettaglio dei 101 milioni erogati in questi giorni, vale la pena fare un passetto indietro proprio per ricordare che negli ultimi mesi ed anni la regione Lombardia ha già erogato la bellezza di oltre 162 milioni di euro con l’effetto – oltre ovviamente a permettere la crescita delle imprese – di attivare investimenti da parte di numerosi privati per oltre 762 milioni; così come si stima anche che i contributi regionali per lo sviluppo sono in grado di generare un indotto addirittura sette volte superiore alla dotazione economica iniziale.

Ma ancora, non si deve dimenticare anche il positivo contributo delle banche – su spinta ovviamente dei decreti regionali – che hanno deciso di finanziare le imprese della Lombardia con 413 milioni di euro che (uniti agli altri interventi che abbiamo già visto, e a quello che nuovo che vedremo a breve) portano la percentuale di uso delle risorse della programmazione europea alla soglia del 75%.

I 101 milioni messi a disposizione dalla Regione Lombardia: cosa prevedono i cinque bandi

Recuperata tutta la lunga (e ancora probabilmente incompleta) trafila di interventi messi in campo della regione Lombardia per le sue tante imprese, vale la pena tornare al decreto di cui si è dato l’annuncio proprio nella giornata di oggi: la dotazione complessiva – come dicevamo anche poche righe fa – è di esattamente 101 milioni di euro (è importante dirlo: in gran parte a fondo perduto), che saranno erogati in cinque diversi bandi che verranno aperti ed attivati nei prossimi giorni.

Tutti e cinque i bandi sono (ovviamente) rivolti sia alle micro, che alle macro e alle medie imprese che operano in Lombardia, ma ciò che cambia sono gli obiettivi: per esempio, i primi 12 milioni saranno destinati a chi ambisce a raggiungere – o consolidare la sua posizione – il mercato estero; così come altri 12 milioni puntano a favorire la cosiddetta economia circolare e le produzioni sostenibili, con un particolare occhio di riguardo nei confronti delle imprese che attivano sinergie con le università e i centri di ricerca.

Altri 20 milioni – poi – saranno stanziati per le imprese della Lombardia che mirano a percorrere l’importante strada della digitalizzazione, accompagnati da altri 25 milioni per il rinnovo di macchinari, impianti ed attrezzature nell’ottica dell’impatto ambientale e della riduzione dei consumi energetici. Infine gli ultimi 32 milioni spetteranno alle aziende che intendono attivare progetti sostenibili, ma necessitano di forme di accesso al credito diverse dai classici prestiti bancari.

Guido Guidesi: “La Regione Lombardia rinnova la sua vicinanza alle imprese lombarde”

“Regione Lombardia e aziende verso il futuro, in squadra con visione e tanto orgoglio“, spiega l’assessore Guido Guidesi presentando l’ennesimo “pacchetto di strumenti a sostegno delle imprese, oltre a quanto già abbiamo messo in campo. Il nostro ruolo di acceleratore rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle ‘nostre’ PMI tocca plurimi settori” tra i quali – elenca l’assessore – “l’efficientamento energetico (..) ed un nuovo e strutturato progetto di digitalizzazione” che avranno l’effetto – nel primo caso – di abbattere “un costo primario” e – nel secondo – di “rendere la quotidianità lavorativa più comoda (..) ma anche di accrescere la competitività“.