Londra, flop per il piano ambientale di Khan/ “Zittiti gli scienziati che hanno mosso critiche”

Tensione a Londra. Sadiq Khan è stato accusato di aver provato a “mettere a tacere” gli scienziati critici sul suo piano ecologista. Il blitz dei collaboratori del sindaco ha messo nel mirino una ricerca che mostrava che la sua politica sulle zone a bassissime emissioni (Ulez) aveva un effetto “insignificante” sull’inquinamento-

Il Telegraph ha acceso i riflettori su una serie di email tra Shirley Rodrigues, deputata per l’ambiente e l’energia del sindaco di Londra e il professor Frank Kelly, direttore dell’Imperial’s Environmental Research Group, che ha ricevuto 800.000 sterline di finanziamento dall’ufficio del sindaco di Londra dal 2021. Nei contatti, la Rodrigues ha affermato di essere delusa dal fatto che l’Imperial College avesse pubblicato uno studio del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale che mostrava che il sistema Ulez aveva ridotto il biossido di azoto di meno del tre per cento e ha ottenuto un impatto insignificante sull’ozono e particolato.

Il caso a Londra

Una ricerca che ha minato il progetto del sindaco londinese e che è intervenuta nel mezzo del dibattito politico sul possibile ripensamento sull’impatto economico che l’espansione del sistema Ulez potrebbe avere sulle famiglie a basso reddito. Cllr Paul Osborn, leader del Consiglio di Harrow, che è contrario all’espansione di Ulez, ha dichiarato: “Credo da tempo che questa espansione avrà un impatto molto limitato sull’inquinamento atmosferico, ma ha un costo enorme per gli automobilisti più poveri e vulnerabili”. Cllr Baroness O’Neill di Bexley ha affermato che i dati erano “imperfetti” e ha aggiunto: “L’estensione di Ulez ha sempre riguardato più la spinta del sindaco di Londra per la generazione di reddito che il miglioramento della qualità dell’aria per i residenti di Bexley”. Un portavoce di Khan ha difeso la politica e ha affermato di considerare “normale” che gli esperti accademici non fossero d’accordo.

