“Londra non è dei bianchi”: gaffe del sindaco Khan/ Frase cancellata ma non basta

Bufera sul sindaco di Londra Khan. “Non sono veri londinesi”, questa la didascalia di una foto che ritrae una famigliola composta da papà, mamma e due figli, tutti bianchi, mentre passeggiano lungo il Tamigi e comparsa sul sito ufficiale della Greater London Authority, l’ente pubblico che amministra la città ed è composto dal primo cittadino laburista e i 25 membri dell’Assemblea londinese.

Un siparietto che ha scatenato ancora una volta le polemiche su Khan, musulmano e idolo delle sinistre europee. Come riportato da Libero, il sindaco ha provato a scusarsi attraverso il suo portavoce e ha parlato di una svista: “La didascalia della foto è stata aggiunta per errore da un membro del personale e non riflette l’opinione del sindaco. Il documento è stato ora rimosso dal sito web ed è in fase di revisione per garantire che il linguaggio e la guida siano corretti”.

La clamorosa gaffe del sindaco di Londra

Una gaffe clamorosa che ha scatenato i suoi avversari. Sul Mail on Sunday, la candidata conservatrice alle municipali Susan Hall ha sottolineato che “tutti i londinesi sono dei veri londinesi, a prescindere dalla loro appartenenza etnica. Sadiq Khan deve porre fine a questi tentativi disperati e politicamente motivati di dividere le persone”. Ma critiche severe sono giunte anche dagli opinionisti politici più noti, a partire da Brendan O’Neill dello Spectator: “Cosa sarebbe accaduto se il sindaco di Londra fosse stato un Tory e il suo sito web presentasse la foto di una famiglia nera accanto alle parole: Doesnt’ represent real Londoners. Se questro sindaco di destra avesse avuto strane regole sul branding, una delle quali era che le immagini ritraenti giovani famiglie nere non dovrebbero essere utilizzzate nella pubblicità relativa al sindaco perché queste persone con la loro pelle scura, non riflettono la nostra visione di londra”.

