L’ora dolce dell’amore/ Su Rai 1 il film con Barry Watson (oggi, 17 agosto 2019)

L’ora dolce dell’amore è un film di genere commedia romantica che va in onda alle 17.15 del 17 agosto su Rai 1. Diretto da Brian Brough è uscito sugli schermi nel corso del 2017 con i seguenti attori principali: Emily Rose, Casey Elliott, Barry Watson. Scott Christopher, Alessandra Durham, Wren Barnes, Brooklyn Brough, Kristen Marie Jensen, Michael Birkeland, Shona Kay, Rick Macy, Cameron Harford, Chris Pacheco. Sarah Kent e K. Danor Gerald. Una delle attrici principali, Emily Rose, ha preso parte anche ai film intitolati Hurricane Party, Speed Dating, The Last Page e Heckle or Hell ed a varie serie televisive. Il regista, Brian Brough, nel 2011 aveva diretto il film Una lozione d’amore.

L’ora dolce dell’amore, la trama del film

L’ora dolce dell’amore racconta le vicende di una ragazza esperta nella preparazione di dolci e pasticcini, Trish Harper, che si trova alle prese con una sorella più grande, Chloe, che vuole assolutamente che Trish, single, trovi l’anima gemella e quindi continua ad organizzarle degli appuntamenti al buio per farle conoscere nuovi uomini. Nel corso di uno di questi incontri, a causa dell’entrata in vigore dell’ora legale, della quale si era dimenticata, Trish non incontro il predestinato, Adam, un avvocato, ma Parker, un paramedico che ha un passato molto tormentato. I due parlano molto e l’incontro, al contrario di altri precedenti, si rivela molto interessante con Trish che apprezza le doti principali di Parker, la sua delicatezza e la sua intelligenza. Dopo aver scoperto l’errore, Trish decide di voler conoscere anche Adam, ed in questo caso trova che l’uomo è troppo pieno di sé. Dopo aver scelto quindi Parker, Trish scopre, in modo accidentale, un segreto del suo passato, molto doloroso e che l’uomo custodisce molto attentamente. Trish in oltre fraintende quanto scoperto e questo produce una serie di eventi inaspettati.

