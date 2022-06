L’Ora Inchiostro contro piombo, storia vera/ Il racconto dei cronisti che hanno rischiato la vita

L’Ora Inchiostro contro piombo, qual è la storia vera?

L’Ora – Inchiostro contro piombo, la fiction in onda su Canale 5 con Claudio Santamaria, è tratta da una storia vera che ricostruisce gli anni ruggenti de L’Ora e la squadra di cronisti. Quelle raccontate nei cinque appuntamenti della serie sono le storie di alcuni dei giornalisti dell’Ora, che gli addetti ai lavori per la fiction hanno incontrato personalmente. I fatti riportati sono, dunque, realmente accaduti e richiamano le storie dei protagonisti che vediamo interpretati nei 10 episodi della serie.

L’Ora – Inchiostro contro piombo è inoltre liberamente tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe Sottile. Questo è ambientato nel 1968 e narra la storia di un ragazzo che scopre il mestiere di giornalista.

L’Ora Inchiostro contro piombo, la storia della serie

La guerra contro la mafia attraverso l’inchiostro raccontata in L’Ora – Inchiostro contro piombo è, dunque, quella che i cronisti de L’Ora hanno dovuto affrontare nella vita vera. Ma cosa racconta nel dettaglio la serie in onda su Canale 5?

La trama vede protagonista Antonio Nicastro, un giornalista che arriva a Palermo per dirigere L’Ora, un giornale del Partito Comunista in crisi di vendite. Al gruppo della redazione si aggiunge poi Domenico Sciamma, un aspirante cronista che decide di parlare di un sindacalista scomparso. Quando i temi da raccontare si fanno seri e pericolosi, solo alcuni decidono di rimanere nel giornale e rischiare anche la propria vita per raccontare la verità dei fatti. E i guai per i più coraggiosi non tardano ad arrivare.

