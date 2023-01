LOREDANA BERTÉ E SERENA GRANDI, EX FIDANZATE ADRIANO PANATTA/ “L’ho portata…”

Adriano Panatta e il provino di Loredana Bertè

Campione nello sport dove, con il tennis ha conquistato successi e premi, Adriano Panatta, nel salotto di Oggi è un altro giorno, ricorda l’amore con Loredana Bertè. “Poco più di vent’anni eri tu a dirle sei bellissima?”, chiede Serena Bortone. “Lei era bellissima. Avevamo 23 anni e sono stato io a portarla a cantare per la prima volta. Lei faceva la ballerina e non voleva cantare perchè la sorella Mimì era già famosa. Fece un provino con Minuetto che ha poi cantato Mimì e da lì si è scoperto che sapeva cantare e credo sia stata la più grande rockstar italiana”, racconta Adriano Panatta.

"Eravamo due creature e nella comitiva c'era Renato Zero che andava vestito da marziano e girava sempre con il registratore. Ascoltava tutto il giorno i Beatles ed erano una grande coppia di amici", ricorda Panatta riferendosi al rapporto tra Zero e la Bertè. "L'amore, a meno che non sia sofferto, non credo ti possa distrarre e il ses*o non ha mai fatto male a nessuno, ma se la sera prima ha un'avventura e fa o fuochi d'artificio per quattro ore…", scherza Panatta

Loredana Bertè e la storia con Adriano Panatta

Oggi è un altro giorno torna in onda oggi, lunedì 23 gennaio, con una nuova puntata ricca di tanti ospiti tra i quali spicca la presenza di Adriano Panatta. L’ex campione di tennis, nel salotto di Serena Bortone, è pronto a raccontarsi a 360 gradi soffermando anche sulla vita privata. Sposato con Anna Bonamigo, in passato, Panatta ha avuto altri, grandi amori tra cui alcuni giovanili. Tra gli amori del passato che Panatta porta nel cuore c’è quello vissuto con Loredana Bertè. L’amore tra i due nacque quando entrambi erano giovanissimi e, nonostante siano passati tantissimi anni, l’affetto tra i due è rimasto.

“Eravamo due creature, due ragazzini di 23 anni. Siamo stati insieme un anno e le voglio ancora molto bene. È una persona perbene”, ha raccontato nel salotto di Verissimo nel corso della puntata trasmessa sabato 21 gennaio.

Di Serena Grandi, Adriano Panatta non ha mai parlato. Contrariamente, è stata la stessa Serena Grandi a parlare di Panatta in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me nella puntata trasmessa da Raiuno il 16 novembre 2018 svelando di averlo conosciuto.

“Io a tennis non ho mai preso una palla, ma ho conosciuto un grande, che ho amato e ogni volta che lo vedo mi batte ancora il cuore. È Adriano. Adriano, ti voglio bene, quando ti vedo il mio cuore batte, quindi c’è ancora qualcosa” – aveva raccontato a Caterina Balivo – “È una storia che è durata parecchio tempo, ormai posso parlarne perché è passato tutto. È stato uno dei miei amori più grandi, insieme a Beppe”, aveva aggiunto.

