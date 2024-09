La vita di Lorena Bianchetti ha visto, come spesso succede, momenti di grande euforia e di profondo sconforto. Tra i dolori più difficili da fronteggiare nel corso della sua esistenza c’è stata senza dubbio la scomparsa del padre, morto tre giorni dopo il suo matrimonio con Bernardo De Luca. In una intervista rilasciata a Storie Italiane, la conduttrice Rai ha ricordato l’amato padre, scomparso paradossalmente in uno dei periodi che sarebbe dovuto essere tra i più della sua vita. Inevitabilmente lo strappo è stato fortissimo, come il dolore.

“E’ morto tre giorni dopo le nozze, ma sono contenta ci sia stato, per me è un dono”, ha confidato Lorena. “Dovevamo partire per il viaggio di nozze ma papà se ne è andato in cielo. Non si è reso conto, ma lo strappo è stato dolorosissimo per noi”, ha ricorda la Bianchetti. Perdere una figura così importante non è facile, anche se con il tempo si può provare a convivere con un vuoto così profondo. “Il dolore non scompare mai quando perdi un amore così grande”, ha ammesso la presentatrice.

Lorena Bianchetti, il dolore che non passa mai: “La morte di mio padre…”

Lorena Bianchetti, anche dopo la morte del padre, ha ripreso immediatamente le sue abitudini e i suoi impegni quotidiani, benché il momento fosse estremamente doloroso. “Ma mio padre vive dentro di me quando devo prendere delle decisioni”, ha raccontato ancora Lorena, sottolineando la gioia di avere avuto una famiglia stupenda.

E oggi una famiglia stupenda l’ha costruita con suo marito Bernardo e sua figlia Estelle, che anima le giornate della coppia dal 2019. “Avere un figlio non era più al primo posto e poi con Bernardo la cercavamo ma non arrivava. Poi staccano il cervello e dedicandomi alla scrittura del libro ed è arrivata Estelle”, ha confidato.

