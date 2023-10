Lorenza Cingoli, morta l’autrice de La Melevisione e L’Albero Azzurro/ Aveva solo 58 anni

Lutto nel mondo della televisione: è morta Lorenza Cingoli, autrice di programmi per bambini. Aveva solo 58 anni e come ricordato dai colleghi di Today è stata la firma di alcuni show molto seguiti di casa Rai, a cominciare da “La Melevisione” e “L’albero azzurro”. Lorenza Cingoli è morta nella giornata di ieri, lunedì 2 ottobre, e l’annuncio è stata data dalla Rai, che attraverso una nota ha fatto sapere: “Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana piange la scomparsa di Lorenza Cingoli, autrice brillante, persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l’entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli”.

Lorenza Cingoli era marchigiana, originaria di Ancona, ma si era trasferita a Milano per motivi lavorativi dove si era poi realizzata professionalmente. Inizialmente si era iscritta all’università Statale presso il corso di Storia moderna e contemporanea, dopo di che aveva deciso di iscriversi al corso per ottenere un dottorato di ricerca in storia economica all’Università Bocconi.

LORENZA CINGOLI, LA SUA LUNGA E LUMINOSA CARRIERA

Come detto in apertura, è stata l’autrice di numerosi programmi tv cult per ragazzi, ma è stata anche la sceneggiatrice di alcune pellicole come il film di animazione “Johan Padan a la descoverta de le Americhe” insieme a Dario Fo, e il lungometraggio “Berni e il giovane faraone”, ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti, e infine, alcune serie di fiction per ragazzi. Ha inoltre dedicato parte della sua vita alla scrittura di libri e di racconti per i giovani e i più giovanissimi.

Si ricorda a riguardo “Le più belle storie dell’Antica Roma” (Gribaudo), scritto nel 2018, ma anche “Il segreto di Lucina” (Einaudi Ragazzi) sempre dello stesso anno. In seguito ha scritto “Raffaello e lo scorpione lucente”, e l’ultimo libro, “Le più belle storie dell’Iliade”. La Rai ha fatto sapere che: “I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed educare le nuove generazioni”.

