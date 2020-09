Lorenzo Battistello, Grande Fratello/ Il tumore al rene e la vittoria sulla malattia

Lorenzo Battistello, cuoco vicentino della prima edizione del Grande Fratello, ha vissuto la sua esperienza con estrema popolarità da parte del pubblico che lo ha amato soprattutto per la sua schiettezza e la sua sincerità. Nelle recenti interviste ha tuttavia ha dichiarato di aver sperperato i guadagni derivati da tale occasione a causa dell’inesperienza. Ricordando l’avventura nel reality show di Canale 5 ha ammesso che la cosa che gli mancava di più era la solitudine, in quanto, nella sua vita quotidiana è abituato a ricavarsi dei momenti tutti suoi durante i quali isolarsi dal mondo e dedicarsi ai suoi pensieri. Se gli venisse chiesto di rientrare nella casa del Grande Fratello potrebbe anche farci un pensierino, soprattutto per quanto concerne il lato economico. Del resto i suoi interessi in questo momento sono in Spagna e la sua vita si svolge lontana dal mondo della televisione e del piccolo schermo. Per quanto riguarda la vita privata, dopo che gli è stato attribuito un flirt con Marina La Rosa, ai tempi della Casa del Grande Fratello, si è spostato con Stefania Mazzarella nel 2015 in una tenuta di campagna in Toscana.

LORENZO BATTISTELLO, L’ESPERIENZA DELLA MALATTIA

Dopo l’esperienza del Grande Fratello, purtroppo, il Lorenzo Battistello si è ammalato e ha voluto condividere pubblicamente la sua storia per sensibilizzare la gente alla prevenzione, ricordando che se si eseguono controlli periodici è possibile intervenire in tempo e curare dei mali che, se trascurati, rischiano di stroncare la vita. Quasi per caso gli è stato diagnosticato un tumore ad un rene che lo ha portato a temere per la sua vita, tutto si è concluso, fortunatamente per il meglio, attraverso un’operazione che ha permesso l’asportazione del tumore, con Lorenzo che ha raccontato la sua esperienza sui social non dimenticando mai di aggiungere un pizzico di sana ironia. La vita professionale dell’ex concorrente del Grande Fratello non ha d’altronde mai contemplato la possibilità di restare all’interno del contesto televisivo. Infatti, subito dopo la conclusione dell’esperienza nel reality, dopo qualche ospitata in qualche programma, Lorenzo si è allontanato progressivamente da quel mondo, fino a scegliere, con il tempo, di trasferirsi a Barcellona, dove ha aperto un caffè-paninoteca nel quale ha investito i guadagni frutto della breve esperienza televisiva.



