Lorenzo David Coppi, chi è?/ Le foto svelano l’identità dopo il Pamela Prati Gate

Tra i tanti personaggi che hanno alimentato il Pamela Prati gate, uno di quelli che più hanno fatto discutere dopo Mark Caltagirone è Lorenzo David Coppi. Oggi questo uomo misterioso ha un volto, ma non un nome reale. A svelarlo è il settimanale Chi che, sul profilo Instagram, pubblica alcune foto del misterioso personaggio – che ricordiamo essere inventato – dandogli finalmente un volto. “Lorenzo David Coppi, una delle pedine del Prati-gate (l’uomo di cui si era invaghita Sara Varone, che lo aveva conosciuto tramite Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo) ha un volto che CHI è in grado di mostrarvi in esclusiva. – si legge, poi parte l’appello – Ha un volto ma non un’identità: chi lo riconoscesse, o si riconoscesse nella foto, ci scriva in privato. Chi l’ha visto?” È caccia ora all’identità dell’uomo al quale è stato rubato il volto.

CHI È LORENZO DAVID COPPI?

Chi ha quindi svelato il volto rubato e poi diventato quello di Lorenzo David Coppi, personaggio inventato di sana pianta a favore del Prati-gate. Si tratta dell’uomo che è stato presentato a Sara Varone ma anche ad Alfonso Signorini. Secondo il copione, Lorenzo David sarebbe stato il figlio di un magistrato siciliano costretto a una vita sotto scorta a causa delle continue minacce che arrivavano alla sua famiglia. Inoltre sarebbe stato il cugino di Simone Coppi, il finto marito per 10 anni di Eliana Michelazzo, mai visto in carne ed ossa dalla manager. Altri non era che il modello svedese Stephan Weiler, da lei incontrato per la prima volta nello studio di Live non è la d’Urso.





