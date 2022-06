Lorenzo Fragola “soffro di attacchi di panico”, web insorge/ Piovono accuse

X factor, Lorenzo Fragola nel mirino degli attacchi social

Dopo aver appassionato i telespettatori con il percorso tv intrapreso a X factor 2014, concluso con la sua vittoria finale, Lorenzo Fragola torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Il cantante di Infinite volte è tacciato di aver parlato al web del disturbo degli attacchi di panico via social per mera visibilità e business.

La polemica web in corso nasce da un video che Lorenzo Fragola ha postato su TikTok, in cui il cantante si lascia immortalare mentre è vittima di un attacco di panico, intorno alle 4 del mattino.

Il messaggio di Lorenzo Fragola social scatena l’accusa del web

“Questo video l’ho registrato subito dopo un attacco di panico che ho avuto alle 4 di notte.-.Si legge nella descrizione del video “incriminato” rilasciata dal cantante come sfogo social dell’ennesimo suo attacco di panico -. Posso dire che è un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c’è vergogna alcuna”.

Il cantante si dichiara così intento a lanciare un invito generale al web di non sottovalutare i disturbi mentali come gli attacchi di panico e a farsi seguire da specialisti, all’occorrenza. Eppure c’è chi in rete non crede alla veridicità del video postato da Lorenzo Fragola e taccia l’artista di aver sfruttato il video social sugli attacchi di panico per un tornaconto di interazioni social. Delle accuse durissime quelle del web, a cui il cantante replica con un sentito messaggio di risposta rilasciato tra i commenti, a margine di un articolo postato dalla pagina Facebook di Fanpage sulla querelle social che ora vede protagonista il cantante.

“Per tutti quelli che dicono pubblicità. Pensate veramente che pubblicherei una cosa così intima e a tratti imbarazzante per pubblicità? – scrive Lorenzo Fragola-. Ma meno male che i vostri figli sono una generazione migliore di voi”.















