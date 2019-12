LORENZO ROSSI STURANI, FIGLIO VASCO ROSSI/ “I miei coetanei mi prendevano in giro…”

Lorenzo Rossi Sturani ha sempre saputo di essere il figlio di Vasco Rossi. Solo quando lui aveva 15 anni, però, suo padre l’ha riconosciuto come tale. Quando il procedimento iniziò, i suoi coetanei iniziarono a prenderlo in giro. Se ha mai capito il perché? Lorenzo ne parla in un’intevista a Metropolitan Magazine. “Il perché secondo me è racchiuso nel fatto che dove abitavo, un paesino in provincia di Ferrara, la gente aveva una mentalità diversa dalla mia che arrivavo dalla grande città, una mentalità un po’ chiusa e forse la mia situazione familiare era vista come qualcosa di nuovo ma in senso negativo , questo è quello che ho sempre principalmente ipotizzato, non so se c’era anche dell’invidia o altro, quello che posso dire è che io non sono mai andato in giro presentandomi come ‘il figlio di’ o atteggiandomi e chi mi conosce lo sa. Ciò nonostante, hanno sempre preferito trattarmi con sufficienza, con indifferenza, a volte con cattiveria, ho ricevuto minacce di morte di notte per telefono, tutti sapevano dove abitavo, nessuno però si è mai presentato di persona”. Di sua madre Gabriella, “Gabri” nella famosa canzone, Lorenzo dice che non la rivede nella ragazza descritta nel testo. “Negli anni ho imparato a scindere il ‘Vasco padre’ dal ‘Vasco artista’, per cui quando ascolto la canzone non collego ‘Gabry’ a mia mamma. Con questo non sto dicendo che provo indifferenza, anzi, l’ascolto con il sorriso”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA