Lorenzo Zambelli è ancora il fidanzato di Arisa?/ Lei:”in trattative con lo stesso uomo”

Lorenzo Zambelli è ancora il fidanzato di Arisa? La loro storia d’amore è iniziata ormai dieci anni fa e i tira e molla sono stati diversi, tanto che alcuni mesi fa la cantante ha sottolineato di essere “in trattative con lo stesso uomo”. Non si sa se Lorenzo e Arisa faranno un giorno il grande passo, visto che Mara Venier, durante l’ospitata nel suo Domenica In, ha provato a rivolgere un appello al manager per spingerlo a fargli la grande proposta. Tutto in dubbio però, visto che l’artista ha scelto

di non fare in quell’occasione il nome di questo uomo misterioso con cui è in bilico da così tanto tempo, anche se è facile risalire fino a Zambelli, visto che è l’ultimo fidanzato che risulta in via ufficiale. Inutile cercare dettagli su Instagram: Arisa è fin troppo riservata per condividere questa parte della sua vita privata, nonostante la presenza di diverse foto che la vede in molti momenti della sua quotidianità. “Siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci”, ha detto al settimanale Oggi nello stesso periodo, parlando tra l’altro anche dei problemi di peso che negli ultimi anni, nel giro di soli due mesi, le hanno ‘regalato’ ben 13 kg in più.

LORENZO ZAMBELLI: L’UOMO DEL MISTERO CHE TIFA UDINESE

Lorenzo Zambelli è un po’ l’uomo del mistero e non è chiaro se dobbiamo considerarlo ancora il fidanzato di Arisa oppure no. “Lui è più bello di me”, ha sottolineato tempo fa a Vanity Fair, in tempi non sospetti e prima delle ultime crisi. Arisa si è sempre definita una fidanzata gelosissima e persino di essere felice di poter diventare presto mamma. “Sono romantica! È da quando sono piccola che sogno di sposarmi”, ha aggiunto e alla luce della separazione, poi del ritorno di fiamma e chissà ancora, fra lei e Zambelli potrebbe esserci un punto di vista differente proprio su questo argomento. Arisa sarà ospite de La porta dei sogni per la puntata di debutto prevista nella prima serata di oggi, venerdì 20 dicembre 2019. Chissà se Mara Venier riuscirà a dirottare di nuovo l’argomento sul fidanzato/non fidanzato e strappare qualche confessione su Zambelli. Di quest’ultimo invece sappiamo ben poco, se non che è il manager della cantante e che i due sono legati da un affetto che va al di là della natura sentimentale del loro rapporto. Durante l’ospitata di tre anni fa a Chi ha incastrato Peter Pan, Arisa ha rivelato inoltre che Lorenzo tifa per l’Udinese, la sua squadra del cuore.

