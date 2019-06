Loretta Goggi/ “Gianni Brezza, la morte l’ha portato via dai teleschermi non da me” (Domenica In)

Laura Goggi e Gianni Brezza: 30 anni di vita insieme…

Anche Loretta Goggi sarà tra le protagoniste in replica del Best Of di Domenica In che Rai1 trasmetterà oggi. Nel corso della sua intervista con l’amica Mara Venier, si è mostrata con una parte assolutamente inedita della sua persona, raccontando il marito Gianni Brezza, ballerino, coreografo e attore con cui la giurata di Tale e Quale Show, ha condiviso più di trent’anni di vita insieme. Sposato nel 2008, Brezza è morto nel 2011. “La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme. È stata una storia complicata, combattuta ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me”, ha confidato l’artista con gli occhi lucidi: “L’amore assoluto e totalizzante è uno… Credo poi che si possa amare in maniera diversa, ma l’amore che viene prima di te è solo uno” ha affermato la Goggi commossa fino alle lacrime: “Gli volevo bene a Gianni, c’eravamo conosciuti da ragazzi”. Sui social questa intervista era stata molto apprezzata dagli utenti, proprio per delicatezza, sensibilità e classe.

Loretta Goggi riscopre il cinema con i malati di Alzheimer

Proprio un paio di mesi fa circa, Loretta Goggi oltre alla televisione, ha riprovato l’ebbrezza del cinema. Ed è per questo motivo che ha deciso di girare “Sogni” cortometraggio diretta da Angelo Longoni che ha raccontato i malati di Alzheimer. Per l’occasione, proprio la Goggi ha vestito i panni di una anziana signora alle prese con questa malattia “silente”: La protagonista del corto, infatti, è ricoverata in una struttura che si occupa dei malati di Alzheimer perché sua figlia non può occuparsene in casa. Un giorno, decide di uscire dalla camera per seguire una bambina (sua figlia da piccola). “Purtroppo anche Daniela ed io abbiamo avuto un’esperienza di Alzheimer in famiglia con una nostra cugina – ha raccontato Loretta Goggi –. Era una donna piena di vita ma che, con la malattia, ha perso la memoria e la voglia di vivere. Se ne è andata poco più di un anno fa e l’unica persona che ha riconosciuto fino all’ultimo momento è stato il marito che l’ha sempre accudita, giorno e notte”. Se volete rivedere la sua intervista a Domenica In, considerate pure l’idea di sintonizzarvi su Rai1 questo pomeriggio.

