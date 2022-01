L’oroscopo di Barù spaventa Manuel/ “Toro, amore negativo”. E a Giucas dice che…

Giornata di oroscopo al Grande Fratello VIP 2021 con Barù che decide di intrattenere i suoi compagni di avventura, stilando una sorta di classifica dei segni più simpatici in Casa. “Grazie per aver dato una stella al capricorno”, commenta Jessica dopo aver visto la graduatoria di Barù, ma poi si aggiungono gli altri coinquilini, che vorrebbero qualche previsione personalizzata. Barù non ci pensa due volte ad accontentarli e parte con Giucas, dello Scorpione: “La luna influisce sul vostro umore pensate a cose belle. Vedo nuovi amori, amore tre stelle, salute due e conto corrente negativo”.

Valeria Marini ha fatto colpo su Barù?/ "Mi guarda con occhi diversi…"

Davide e Manuel, invece, vogliono sapere qualche chicca sul Toro: “I venti del deserto porteranno sabbia, cosi sarà per voi. Poche emozioni. Amore negativo, salute tre stelle e conto corrente positivo”. Ed ecco quindi il turno di Federica, dell’acquario: “Vi ritroverete da soli ma non temete, siete sempre stati il vostro migliore amico”.

Barù stronca la storia con Jessica Selassiè/ "Non inizio una love story per una clip"

L’oroscopo di Barù al Grande Fratello VIP: le previsioni a Katia Ricciarelli

Pure Carmen e Katia si avvicinano al simpatico Barù per sapere cosa aspettarsi durante la settimana e il concorrente si mette a disposizione per le sue previsioni sul segno del Capricorno, quello della cantante: “Marte porterà una settimana statica, umore sereno ma annoiato, lavorare con la creatività! Amore una stella salute due stelle e conto corrente negativo”. “Ti vogliamo creativa”, aggiunge alla fine dell’oroscopo il mitico Barù, che a quel punto completa il giro con gli altri coinquilini. Le sue previsioni si riveleranno azzeccate? Manuel Bortuzzo trema, dato che il coinquilino è stato “pessimista” con il suo oroscopo sul tema dell’amore. Eppure le cose tra lui e Lulù sembrano andare a gonfie vele, almeno per il momento…

LEGGI ANCHE:

Barù contro Signorini e Katia Ricciarelli/ "Negli USA saresti fuck*d, mia nonna..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA