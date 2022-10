Los Locos/ Chi sono Roberto Boribello e Paolo Franchetto. Come è nato il nome

Los Locos: ecco perché si chiamano così

I Los Locos saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata odierna, giovedì 13 ottobre, di Oggi è un altro Giorno. Il duo di musica latino americana è composto da Roberto Boribello detto “Borillo” e Paolo Franchetto. I due si sono conosciuti a Vicenza all’inizio degli anni ’80: “Tutti e due si suonava nei classici gruppi da cantina. Poi tramite comuni amici musicisti siamo entrati in contatto ed è subito nato un feeling musicale che ci ha portato ad iniziare a lavorare insieme già da subito, inizialmente come produttori di molti altri progetti di svariati generi musicali fino ad approdare al progetto Los Locos”, hanno raccontato al sito Recensiamo Musica. Nel 1991 sono nati i Los Locos con il primo singolo “Porompompero”. È stato il discografico Pippo Landro della New Music di Milano a suggerire il nome di “Los Locos”, che vuol dire “I Pazzi”.

Los Locos: i grandi successi del duo vicentino

Tra i più grandi successi dei Los Locos ricordiamo: “Macarena” (cover del celebre brano dei Los Del Rio), “El Meneito”, “Tic Tic Tac”, “La vuelta” “El tiburon”, “Mueve la colita” e molti altri. Il duo vicentino ha anche composto “Ai Ai Ai”, sigla delle prime stagioni della celebre serie “Un medico in famiglia”. Nel 2019 sono tornati in radio con il singolo “Fica tudo bem”. “Per noi questo singolo rappresenta il ritorno alla casa madre, perché la New Music International nella persona di Pippo Landro, è stata la prima casa discografica che ha creduto in noi. Negli anni poi si è creato un vero e proprio sodalizio anche dal punto di vista umano”, hanno spiegato Roberto Boribello e Paolo Franchetto a Recensiamo Musica.

