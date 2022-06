Lotteria degli scontrini 2022/ Cambia nome dopo l’arrivo di quella istantanea

La lotteria degli scontrini nel 2022 cambia istruzioni e offre nuove opportunità. In particolare il codice potrà essere utilizzato diversamente a causa di alcuni emendamenti inseriti nel testo del Piano Nazionale ripresa e resilienza (PNRR 2), approvato dalla Commissione affari costituzionali e istruzione. Le modifiche tuttavia saranno attive non appena sarà stata realizzata la modificazione in legge del testo.

Lotteria degli scontrini 2022: le novità per i contribuenti

Prossimamente cambierà la modalità di partecipazione alle estrazioni della lotteria degli scontrini , che vedrà anche l’introduzione di una versione istantanea come avviene anche per il SuperEnalotto.

Questa novità dovranno confluire all’interno di una nuova conversione in legge del Piano Nazionale ripresa e resilienza 2.

Ciò che resta invariato è la necessità, Per poter partecipare, di comunicare all’esercente il proprio codice lotteria E quest’ultimo dovrà trasmetterlo all’Agenzia delle entrate Per ogni singola prestazione.

Naturalmente la partecipazione concessa soltanto per il pagamento elettronico, ma non per i pagamenti in contanti.

Lotteria degli scontrini 2022: le modifiche normative

Il codice potrà essere utilizzato per la partecipazione alle estrazioni e cambierà però la modalità di partecipazione grazie alla modifica del comma 544 dell’articolo 1 della legge del 11 dicembre 2016, 232/2016 in riferimento alla lotteria degli scontrini che cambia nome: da oggi infatti si parlerà di lotterie degli scontrini perché sarà introdotta anche la lotteria istantanea. Oltre dunque alla lotteria mensile è annuale sarà inserita anche la lotteria istantanea simile a quella del SuperEnalotto.

Per i partecipanti:

Per quanto riguarda i premi resta un premio di €5000000 per l’estrazione annuale

10 premi da €100000 ogni mese

Oltre a 15 premi da €25000 alla settimana

Inoltre la lotteria degli scontrini è in grado di garantire anche dei premi per gli esercenti e, in particolare:

Un premio da €1000000 per gli esercenti ogni anno

10 premi da €20000 ogni mese

15 premi da €5000 alla settimana

Quando verrà effettuata la conversione in legge però la lotteria potrà diventare contemporaneamente istantanea e differita e dunque con un solo biglietto si parteciperà a due estrazioni. Questi importi dunque varieranno.

