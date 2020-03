Lotteria degli scontrini/ Come registrarsi: oggi online lotteriadegliscontrini.gov.it

Comincia il primo luglio la lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito che è collegato allo scontrino elettronico, ma quella di oggi è comunque una giornata importante. Dalle ore 12, infatti, si può entrare nell’area pubblica del portale dedicato per ottenere il codice da mostrare all’esercente a partire da luglio. Questo è un passaggio fondamentale, perché il codice va mostrato agli esercenti ogni volta che fate acquisti: per ogni scontrino elettronico trasmesso all’Agenzia delle Entrate il sistema della lotteria genererà un determinato numero di biglietti virtuali. Senza questo codice, dunque, non potete partecipare all’estrazione della lotteria degli scontrini. Come ci si iscrive al Portale Lotteria per ottenere il codice? Ci sono due aeree, una pubblica e l’altra riservata. Nella prima si accede senza autenticazione: potete generare facilmente dunque il codice lotteria. Nell’altra però, a cui si accede tramite Spid, le credenziali Fisconline ed Entratel o la Carta nazionale dei servizi (Cns), potete ad esempio controllare il numero di biglietti virtuali associati allo scontrino ricevuto e verificare le vincite.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: DA OGGI CODICE

Una volta effettuata l’iscrizione, cioè la registrazione al Portale Lotteria, dovete stampare e conservare il codice da mostrare agli esercenti a partire dal primo luglio. Da questo giorno, infatti, acquistando beni e servizi di importo pari o superiore a un euro, si partecipa alle estrazioni annuali e mensili. Ogni acquisto genera un numero di biglietti virtuali per partecipare alla lotteria degli scontrini. Quindi, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di mille biglietti per un acquisto pari o superiore a mille euro. Prima che venga emesso lo scontrino bisogna chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico ottenuto nel “Portale lotteria”, messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In fase di avvio saranno previste estrazioni mensili con tre premi al mese pari a 30mila euro ciascuno e una estrazione annuale con un premio pari a un milione di euro. Dal 2021 sono previste anche estrazioni settimanali, sempre di giovedì: in palio sette premi da 5mila euro ciascuno.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: ESTRAZIONI E PREMI

La lotteria degli scontrini nasce con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. L’obiettivo del governo è infatti far sì che partecipando al concorso, quindi con l’aumento degli scontrini, si contribuisca alla riduzione del gap tra l’Iva potenziale e quella incassata dallo Stato. Con lo scontrino, infatti, il cittadino può partecipare alle estrazioni con cui vincere premi importanti. Inoltre, chi effettua i pagamenti con carte o bancomat partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle “zero contanti”, dove sono previsti premi mensili sono da 100mila euro per i cittadini e da 10mila per i negozianti. Invece il premio annuale è da 5 milioni per l’acquirente e da un milione per l’esercente. Passiamo al calendario della lotteria degli scontrini: la prima estrazione mensile sarà effettuata venerdì 7 agosto, invece le successive estrazioni mensili avverranno ogni secondo giovedì del mese. Dal 2021 verranno attivate anche estrazioni settimanali. Non è trascurabile poi il fatto che i premi della lotteria degli scontrini non saranno assoggettati ad alcuna tassazione.



