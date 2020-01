Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 16 gennaio 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il loro responso. I numeri vincenti sono stati diffusi dai monopoli di Stato e ora si approssima il momento della verità, ovvero il momento in cui voi lettori potrete capire se avete messo le mani sul Jackpot del Superenalotto o se avete azzeccato finalmente il terno del Lotto o la combinazione al 10eLotto. Certo, le somme in palio sono molto diverse, ma in fondo l’emozione della vittoria è parimenti grande. E allora, ricordandovi di non derogare mai alla vostra responsabilità di giocare, per l’appunto, responsabilmente, ci raccomandiamo anche che controlliate in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria. E ricordatevi di chi sta peggio di voi, se vincerete premi consistenti. E ora bando alle perdite di tempo, i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°7 del 16/01/2020

7 – 10 – 11 – 13 – 16 – 25 – 26 – 27 – 30 – 37 – 38 – 41 – 45 – 48 – 58 – 61 – 63 – 70 – 74 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 38

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 38 – 30

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 7 del 16/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

53 83 22 29 72 50

NUMERO JOLLY

77

SUPERSTAR

85

Lotto, estrazione n°7 del 16/01/2020 BARI 38 30 61 87 34 CAGLIARI 63 90 13 38 46 FIRENZE 27 16 11 52 70 GENOVA 63 48 30 16 29 MILANO 41 26 15 63 22 NAPOLI 37 45 66 21 20 PALERMO 25 10 74 87 78 ROMA 7 58 66 85 78 TORINO 70 74 53 27 49 VENEZIA 90 26 34 45 76 NAZIONALE 51 57 9 19 34

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I tanti appassionati del Superenalotto oggi tornano a dare la caccia ai numeri vincenti. Stasera è infatti in programma una nuova estrazione della sestina fortunata, con un gran bel bottino in palio. Il montepremi è salito a 61,5 milioni di euro, che è il secondo premio più alto d’Europa. Si trova infatti davanti ai 53 milioni di euro dell’Eurojackpot, ma dietro i 100,3 milioni di euro messi in palio dall’Euromillions. Ancora più ricchi i Jackpot in palio nel resto del mondo. Powerball e MegaMillions infatti offrono 296 e 103 milioni di dollari rispettivamente. Ma sono numeri che non contano, quelli importanti sono per noi infatti i numeri vincenti del Superenalotto. E allora fatevi trovare pronti in vista dell’estrazione di oggi del Superenalotto. Dove farà tappa la dea bendata stasera? Busserà alla vostra porta con il suo carico di premi? Noi siamo pronti ad aggiornarvi… (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 GENNAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 16 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 7/2020. Il Lotto e 10eLotto stanno per tornare: fra poche ore avrà luogo una nuova estrazione. L’appuntamento di metà settimana potrebbe regalare come sempre ricchi premi a tutti gli appassionati dei due giochi italiani, soprattutto alla luce dei dati registrati lo scorso martedì. Il 10eLotto infatti si è distinto come campione delle vincite, come ci rivela la statistica ufficiale distribuita da Agipro News. Il primo colpo è finito a Catania, con 60mila euro in premio grazie a 6 numeri centrati su 6 totali. Al secondo posto troviamo invece un 9 indovinato in provincia di Agrigento, a Licata, e un tesoretto da 20 mila euro. Stesso premio anche per la provincia di Treviso: a Silea è stato centrato un altro 9. Interessanti anche le vincite registrate alLotto, dove troviamo in prima posizione la provincia di Reggio Emilia con Bagnolo in Piano. Un fortunello si è portato a casa 14.550 euro grazie a cinque numeri giocati su Roma, mentre 14 mila euro sono stati regalati ad un partecipante di Milano grazie a terno e ambo. Il montepremi dello scorso martedì ruota invece attorno ai 5,4 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Jackpot da 61,5 milioni di euro per il SuperEnalotto di oggi: quali sorprese ci riserverà la sestina vincente? Come possiamo ben vedere, il montepremi è ancora intatto e anzi aumenta il proprio valore ad ogni estrazione che passa. L’appuntamento di oggi potrebbe vedere un’impennata di tutte le quote, specie se consideriamo i dati registrati grazie alla statistica dello scorso martedì. Il risultato ufficiale infatti ci svela un crollo di molte quote, tranne che per il 5, che ha premiato tre vincitori con oltre 62 mila euro. Il 4+ invece si ferma molto prima, a quota 21,3 mila euro circa ed un unico giocatore vincente, mentre il 3+ da 1.706 euro finisce nelle tasche di 123 fortunelli. Passiamo quindi al 4, con premio da 213,99 euro e 897 tagliandi vincenti, contro il 3 da 17,06 euro che premia invece 33.790 appassionati. Sono in tutto 451.990 i partecipanti ad aver indovinato il 2, che ritorna ai minimi storici con un bottino da cinque euro. Premio identico anche per lo 0+, che consegna i suoi 5 euro a 17.705 giocatori, mentre l’1+ da 10 euro è centrato da 8.809 vincitori. Infine abbiamo il 2+ con il premio da 100 euro, regalato a ciascuno dei 1.536 possessori dei biglietti fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto ci svelerà fra pochissimo i numeri vincenti di oggi e se il Jackpot troverà un fortunello a cui donare le proprie grazie oppure no. Il montepremi continua a tenere con il fiato sospeso tutti i giocatori della Sisal, che tuttavia non perdono le speranze di portarsi a casa la sestina vincente e i suoi tesori. In attesa di scoprirne di più, parliamo invece di premi e di progetti da sfruttare in caso di vincita. La nostra Rubrica ha scelto per voi un’idea lanciata su KickStarter che ci parla di nanoparticelle. TriboTEX è infatti un trattamento che sfrutta questa particolare tecnologia per proteggere e fermare l’usura dei trasmettitori. Le nanoparticelle regaleranno agli utenti la tranquillità che il proprio veicolo sarà ancora nel pieno della sua forma, soprattutto nei momenti di bisogno. TriboTEX è nato per riparare gli ingranaggi danneggiati, i cuscinetti e i componenti più delicati. Con una sola applicazione, il trattamento proteggerà il mezzo per diverse miglia. Il prodotto è realizzato inoltre negli Stati Uniti e vanta il supporto del Dipartimento della Difesa, del Dipartimento di Energia americano, della National Science Foundation e persino della NASA. L’asta per l’iniziativa rimarrà invece attiva ancora per 28 giorni, mentre il goal da meno di 9 mila euro è già stato raggiunto grazie al sostegno di 469 utenti.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire i battenti e tutti i giocatori sono pronti per guardare in faccia la fortuna e mettere le mani sui premi in palio. L’estrazione di oggi regalerà di sicuro tante emozioni a chi raggiungerà le vette più alte, grazie alle combinazioni più fortunate. Gli indecisi però rischiano di rimanere fuori dai giochi, magari perchè non hanno ancora registrato la propria schedina, nell’impossibilità di trovare numeri da giocare. Un ostacolo che la nostra Rubrica ama superare con il sostegno della smorfia napoletana, che anche oggi ci svelerà i numeri abbinati ad una notizia scelta per voi. Parliamo di una ragazza indiana che vive a distanza dalla capitale del suo Paese e che soffre di una particolare quanto rara malattia. Si tratta dell’acalasia, ovvero una sindrome che impedisce al cardias di aprirsi in modo corretto, impedendole così di mangiare cibo solido. Manju si può alimentare infatti solo con alimenti liquidi e segue una dieta rigida a base di latte, che le ha permesso di crescere in modo sano. Almeno in attesa di un intervento mirato, che per ora la sua famiglia non può permettersi dal punto di vista economico. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’India, 7, il latte, 29, il cibo, 16, la malattia, 19, e il solito, 13. Come Numero Oro scegliamo invece il liquido, 56.



