Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 13 febbraio: numeri vincenti!

In attesa di scoprire i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, concentriamoci su quelli ritardatari. Anche loro infatti ci regalano sorprese e potrebbero cogliere l’estrazione di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, per farlo ancora. Sta continuando la fuga del 22 sulla ruota di Palermo: è assente da 167 concorsi. Al secondo posto si è confermerà ancora il 7 su Bari? Ha collezionato finora 133 turni di ritardo. Invece il 38 su Genova manca da 121 estrazioni. Questo il podio dei ritardatari del Lotto, invece col Superenalotto come siamo messi? La classifica speciale vede il 27 al primo posto con 81 ritardi, invece al secondo posto si piazza il 18 con 47 turni di ritardo, uno in più del 13 che invece è al terzo posto. A completare la top ten ci sono il 41 e il 73: il primo non si vede da 44 concorsi, l’altro invece ha accumulato 39 ritardi. Tra questi ce n’è qualcuno che stasera interromperà la sua fuga? (Agg. di Silvana Palazzo)

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 19/2020. Il concorso del Lotto e 10eLotto di oggi sta per iniziare: premi e numeri vincenti aspettano solo di conoscere i fortunelli di questa sera. Tutte le regioni italiane sono già sull’attenti, pronte per scoprire le novità della nuova estrazione. Prima di immergerci nel vivo dell’appuntamento, rivediamo grazie ad Agipro News le vincite registrate lo scorso martedì. In testa il 10eLotto con Parma grazie ad un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Segue una doppia vincita da 20 mila euro centrata a Statte, in provincia di Taranto, e a Siracusa. Nel primo caso la combinazione vincente è un 7, mentre nel secondo un 9. Un’altra doppia vincita infine per il terzo gradino del podio, dove troviamo Garbagnate Milanese (MI) con un 6 Oro e Catania con un 7 Oro. Le vincite in entrambi i casi sono da 15 mila euro. L’estrazione invece ha premiato gli appassionati con più di 30 milioni di euro. Per le vincite del Lotto, in testa troviamo Somma Vesuviana, nel Napoletano, con una quaterna e quattro terni sulla ruota campana per il valore di più di 39 mila euro. In seconda base invece si piazzano due giocatori della Sardegna con un terno secco su Cagliari e un bottino da 22.500 euro a testa. I vincitori sono di Cagliari e di Cabras (OR). A pari merito anche un appassionato di Parenti, in provincia di Cosenza, con un terno secco su Roma.

21,1 milioni di euro per il Jackpot di oggi: chi sarà il fortunello del SuperEnalotto a portarsi a casa il montepremi? Abbiamo ancora qualche ora di tempo a disposizione prima che il concorso abbia inizio. I ritardatari hanno quindi tutto il tempo di raggiungere la ricevitoria più vicina e registrare il proprio biglietto. Intanto continuiamo ad occuparci delle vincite rivedendo insieme la statistica ufficiale dello scorso martedì. Assenti il 5+1 e il 5+, mentre la vincita maggiore è quella del 5, pari a oltre 45 mila euro con quattro vincitori. Sono invece cinque i giocatori che grazie al 4+ si portano a casa oltre 35 mila euro. Segue il bottino da 2.945 euro associato al 3+ e indovinato da 91 partecipanti, mentre 538 tagliandi registrano 350,88 euro in permio grazie al 4. In leggero ribasso invece il 3, con un tesoretto da 29,45 euro e 19.046 vincitori. In calo anche il 2 con un premio da 5,71 euro. I giocatori fortunati in questo caso sono 302.636. Per quanto riguarda le quote standard del SuperStar, il 2+ da 100 euro premia 1.324 partecipanti, entre i 10 euro dell’1+ finiscono nel portafogli di 9.411 fortunelli. In ultima battuta troviamo i 5 euro dello 0+, realizzato da 22.800 vincitori.

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per unirsi ancora una volta per sfidare tutti gli appassionati della Sisal. Il concorso di oggi vedrà la nascita di tantissimi vincitori e fra questi ultimi potrebbe esserci persino il fortunello che si aggiudicherà il primo premio in palio. Molti giocatori intanto si stanno chiedendo come spendere una parte della propria vincita, quale progetto tenere in considerazione subito dopo l’estrazione dei numeri vincenti. Anche oggi la nostra Rubrica ha scovato un’idea su KickStarter da tenere in considerazione durante la fase finale della corsa a premi. Utile soprattutto per i nostri baby lettori e per tutti i genitori che tengono in alta considerazione l’educazione dei loro piccoli. Clicbot mira infatti a diventare il miglior compagno di giochi del vostro pargoletto e forse persino un nuovo membro della famiglia: un robot divertente e intelligente che insegnerà ai bambini come programmare senza aver bisogno di una conoscenza del codice robotico. Il dispositivo è in grado di ascoltare, pensare e persino reagire in base a questi dati. La sua personalità, unica e divertente, è stata realizzata dal disegnatore Carlos Baena e le sue caratteristiche dipenderanno dal codice scelto dagli utenti, oppure da una combinazione personalizzata dei setup esistenti. Il Clicbot potrà diventare quindi un perfetto ballerino, un abile guidatore oppure un maggiordomo impeccabile: potrà persino servire il caffè! Basta iniziare dal case di base, che comprende un set di abilità fisiche come correre, ballare, scalare, camminare, disegnare e molto altro ancora. Un’apposita app permetterà di associare al Clicbot qualsiasi particolarità si voglia e persino insegnargli ad apprenderne altre. il goal da 23 mila euro invece è già stato conquistato, ma i sostenitori potranno comunque partecipare all’asta per altri 41 giorni.

Gli appassionati del Lotto sono già in prima fila, pronti per assistere al nuovo concorso. Alcuni però potrebbero essere ancora fermi al primo step, ovvero ai numeri da giocare. Individuare una combinazione fortunata non è semplice e i dubbi potrebbero assalire persino i giocatori più abili. Per fortuna la nostra Rubrica ha già pensato a tutto: grazie alla smorfia napoletana, scopriremo i numeri associati ad una notizia di cronaca. In questo modo potrete sempre avere una combinazione ‘di scorta’ da giocare oppure qualche idea in più su come compilare il vostro tagliando. Vediamo la news: sembra che in Cinala competizione non faccia parte solo del mondo degli adulti, ma anche di quello dei bambini. A volte gli scontri possono essere difficili, soprattutto se si pensa alla gara silenziosa che prende vita nei posti di lavoro. Ottenere un buon ruolo in azienda o nel privato è importantissimo: da tutto questo dipende il benessere della famiglia e la propria sicurezza economica. Anche se il sistema educativo cinese è spesso durissimo, un asilo in particolare sta ricevendo numerose critiche. La scuola di Taiwan è infatti un vero campo militare, dove i piccoli vengono addestrati come se fossero nell’esercito. Le prove fisiche dovrebbero far aumentare coraggio e fiducia nei bambini, almeno secondo la fondatrice. Qualità che potrebbero fare la differenza non appena entrati nel mondo del lavoro. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il militare, 23, l’asilo, 36, il bambino, 1, l’educazione, 14, e il coraggio, 90. Per chi vuole tentare la fortuna anche al 10eLotto proponiamo cone Numero Oro la polemica, 84.



