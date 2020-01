Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi 23 gennaio 2020: le quote

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Appuntamento con la nuova estrazione del1SuperEnalotto e con la combinazione vincente di giovedì 23 gennaio. Esattamente come accaduto nel precedente concorso, continua a mancare il fatidico “6” portando come conseguenza diretta a far salire ulteriormente il Jackpot in occasione della prossima estrazione del sabato, quando supererà di gran lunga i 65 milioni di euro. Si fa desiderare anche il 5+1 mentre la fortunata ha baciato in fronte sei concorrenti che con il “5” si sono portati a casa, a testa, un bel gruzzoletto pari a 30.324,81 euro. Sono state invece 633 le vincite messe a segno con il “4”, ciascuna del valore di 293,79 euro. Sul piano del gioco SuperStar, interessanti le quote del Superenalotto anche per quanto riguarda il “4 stella”, che per quattro concorrenti ha fruttato ben 29.379 euro a testa. 93 le schedine fortunate per il “3 stella” del valore di 2.325 euro, mentre vale 100 euro tondi il “2 stella” che ha riguardato 1537 fedeli appassionati del SuperEnalotto. Per sperare di poter agguantare il ricco Jackpot occorrerà però attendere la prossima estrazione. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono stati diffusi dai monopoli di Stato. Puntualissimi alle 20 la macchina delle estrazioni di oggi si è messa in moto ed ora è il momento di verificare se qualcuno di voi avrà vinto magari il Jackpot del Superenalotto o qualcuno dei premi maggiori di Lotto o 10eLotto. Insomma, sarà stasera il momento in cui il sogno di fonderà alla realtà? Staremo a vedere. Intanto noi facciamo a tutti i giocatori i nostri migliori auguri e la raccomandazione di ricordare, nei fasti della vittoria, di chi è meno fortunato. E non solo. Ma vi raccomandiamo caldamente sia di giocare responsabilmente, perchè queste rimangano solo belle emozioni, e che di controllare con cura il vostro tagliando in ogni caso anche in ricevitoria. Ma ora è il momento delle emozioni, ecco i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto!

Estrazione 10eLotto n°10 del 23/01/2020

1 – 4 – 7 – 9 – 17 – 21 – 24 – 29 – 36 – 39 – 43 – 48 – 57 – 59 – 64 – 68 – 75 – 83 – 87 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 1

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 1 – 75

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 10 del 23/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

23 20 72 81 69 15

NUMERO JOLLY

87

SUPERSTAR

79

Lotto, estrazione n°10 del 23/01/2020 BARI 1 75 4 87 81 CAGLIARI 64 17 68 18 66 FIRENZE 57 87 70 47 30 GENOVA 21 1 74 12 24 MILANO 9 4 18 12 52 NAPOLI 89 83 38 4 42 PALERMO 48 24 41 21 72 ROMA 7 39 16 28 38 TORINO 43 59 15 85 80 VENEZIA 36 29 46 40 5 NAZIONALE 84 65 74 25 50

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Appuntamento con i numeri ritardatari nel gioco del Lotto e Superenalotto in attesa della nuova estrazione di oggi giovedì 23 gennaio. In merito al primo dei due concorsi, il numero 22 sulla ruota di Palermo continua a primeggiare con 158 turni saltati, seguito dal secondo grande ritardatario, il 7 su Bari, con alle spalle 124 assenze. Il podio dei ritardatari è occupato con orgoglio dal 38 sulla ruota di Genova, mancante da 112 turni. Agipronews segnala anche gli ambi più ritardatari delle serie classiche, evidenziando per le cadenze la 5 su Genova con 85 assenze. Per le decine, invece, primeggia la 50-59 su Firenze (41 turni saltati) mentre la 20-29 su Bari tornata dopo 40 turni. Quali sono invece i maggiori numeri che latitano nel gioco del Superenalotto? Ad aver collezionato ad oggi il maggior ritardo è il numero 69, che si fa desiderare da ben 77 concorsi. Lo segue il numero 27 a quota 72 estrazioni, mentre il 24 si posiziona a breve distanza, avendo collezionato al momento ben 65 concorsi mancanti. (Agg. di Emanuela Longo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 23 GENNAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 23 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 10/2020. Estrazione di metà settimana per il Lotto e 10eLotto: quali saranno i numeri vincenti di stasera? Abbiamo ancora qualche ora di tempo prima di scoprirlo, mentre la statistica ufficiale ci ha già svelato quali sono state le vincite maggiori dello scorso martedì. Agipro News ci svela la classifica dei premi, che mette in testa il 10eLotto e un giocatore di Putignano, in provincia di Bari. Con un 9 Oro, il fortunello si è portato a casa 50 mila euro. La giocata è associata anche all’estrazione frequente. In seconda posizione troviamo invece Brindisi con un tesoretto da 30 mila euro ottenuto con un 8 Oro, mentre Pordenone centra 25 mila euro grazie ad un 6 Oro. Il montepremi del 2020 ammonta invece a 254,4 milioni di euro, di cui 28,3 milioni realizzati nel singolo concorso. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta è stata indovinata a Roma. Un vincitore ha realizzato un terno e tre ambi del valore di più di 46 mila euro grazie ad una giocata sulla ruota capitolina. Un appassionato della provincia di Caserta, di Castel Volturno, ha indovinato gli stessi numeri: la vincita è di 23.750 euro. In ultima posizione troviamo infine 22.500 in premio imbroccati da un partecipante di Lumezzane grazie ad un terno secco su Milano.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

64,9 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: i giocatori del SuperEnalotto sono già sulla linea di partenza, pronti a sfrecciare verso il traguardo finale. Manca però tempo a sufficienza per metterci comodi e rivedere la statistica precedente. Per la classifica dello scorso martedì, ci svelano i dati ufficiali, il testa a testa fra le quote maggiori si è concluso con la vittoria del 5. Quattro vincitori si sono portati a casa oltre 46 mila euro, mentre altri 7 fortunelli si sono dovuti ‘accontentare’ di un premio di più di 45 mila euro grazie al 4+. Il 3+ ha premiato invece 95 giocatori con 3.234 euro a testa, mentre 421 tagliandi vincenti hanno registrato il tesoretto da 451,37 euro grazieal 4. Infine abbiamo il 3 da 32,34 euro, finito nelle tasche di 17.648 giocatori, e il premio del 2, pari a 5,95 euro, realizzato invece da 297.426 partecipanti. Per la serie SuperStar, la classifica si conclude con il 2+ da 100 euro, imbroccato da 1.577 fortunelli, e con l’1+ da 10 euro, che premia 11.711 vincitori. In ultima posizione, come sempre, lo 0+ da 5 euro, indovinato da 28.101 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e il Jackpot si prepara per affrontare la sua solita maratona: chi dei giocatori riuscirà, nel concorso di oggi, ad acciuffare il montepremi? Finora la sestina vincente non si è fatta vedere in nessuna delle estrazioni del nuovo anno, ma non è detta ancora l’ultima parola. Oltre a destinare qualche pensiero (o diversi scongiuri) all’estrazione di stasera, tanti appassionati si staranno chiedendo anche come valorizzare al meglio la propria vincita e quale progetto tenere in considerazione per un primo investimento. Un dubbio che la nostra Rubrica conosce fin troppo bene: anche oggi abbiamo trovato un’idea su KickStarter che potrebbe tornarvi utile durante il taglio del nastro. Parliamo di Glamos, un dispositivo di dimensioni ridotte realizzato da un ex ingegnere della Samsung ed in grado di trasformare qualsiasi schermo in un touch screen del tutto interattivo. Glamos è infatti un sensore di movimento che crea un touchscreen virtuale in qualsiasi luogo e situazione. Si può connettere a smartphone, tablet o pc e in un istante proietta uno schermo invisibile con una visuale di 180°. Il compagno perfetto per rendere ancora più tecnologiche le proprie presentazioni, oppure per giocare ai videogames preferiti con tutta la famiglia. Gli usi possibili sono davvero tantissimi! Per questo in pochi giorni 451 sostenitori hanno creduto nell’iniziativa ed hanno regalato un contributo di oltre 66 mila euro, a fronte di un goal da 9 mila circa. L’asta rimarrà invece ancora attiva per altri 37 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti sono pronti per accogliere tutti gli appassionati che questa sera si riuniranno per partecipare alla nuova estrazione. Molti giocatori però rischiano di rimanere ai cancelli, visto che trovare i numeri da giocare non è così semplice. La nostra Rubrica infatti si occupa da tempo di ritardatari e indecisi, pronta ad offrire dei numeri da giocare grazie all’aiuto della smorfia napoletana. Sarà l’oracolo partenopeo a svelarci quali numeri associare alla news di oggi: visto che parliamo di vincite e lotterie, rimaniamo in tema e scopriamo la storia di una coppia di New York. La fortuna sembra seguire da vicino Adeline e Eugene Angelo, che dopo aver vinto 2.5 milioni di dollari alla lotteria cittadina, hanno vinto altri 5 milioni di dollari alcuni anni più tardi. In quest’ultimo caso, marito e moglie hanno preferito condividere la vincita con figli e nipoti. Non è la prima volta comunque che la Dea Bendata bacia due volte un cittadino di New York: la prima volta si è verificato nell’85 e nel ’93 grazie alla vittoria di Bernard Bobowicz, mentre in seguito è stato John Martin ad aggiudicarsi il primo premio sia nell’86 sia nel ’90. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la vincita, 70, la lotteria, 11, la fortuna, 90, il 2, come le volte in cui i coniugi hanno centrato il bottino più alto, e il premio, 74. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece il milione, 90.



