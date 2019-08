LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 24 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 24 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 102/2019. Ultimo giorno della settimana per poter partecipare ad entrambi i giochi italiani che da sempre distribuiscono premi in tutte le regioni. Lo scorso appuntamento è stato particolarmente ricco per i vincitori del 10eLotto, visto che le vincite dello scorso giovedì hanno superato i 21 milioni di euro. Il premio più consistente ammonta a 25 mila euro centrati da un giocatore di Medolla, in provincia di Modena, che ha indovinato 7 numeri su 8 giocati. I bottini dell’anno ammontano invece a 3 miliardi di euro. Il Lotto premia la provincia di Taranto grazie ad un appassionato di Martina Franca che ha totalizzato 124 mila euro. La schedina realizza quaterno, terno e ambo su Bari, conquistando tra l’altro il primo posto del podio per quanto riguarda le vincite del concorso. Il montepremi totale invece ammonta a 8 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

53,8 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera, l’appuntamento finale di questa settimana di estrazioni. Il montepremi continua a tenere testa a tutti gli aspiranti vincitori, che in sua assenza sono pronti ad accontentarsi anche delle quote secondarie. Purtroppo il concorso dello scorso giovedì non è andato come il previsto e tutte le quote hanno subito un collasso. La sfida fra i due titani, data l’assenza di 5+1 e 5+, ha visto il 5 e il 4+ sfidarsi su poche migliaia di euro. Il vincitore è il 4+ che supera i 25 mila euro grazie a cinque fortunelli, mentre il rivale si ferma ad 8 giocatori vincenti con un premio di più di 24 mila euro. Sono invece 117 i tagliandi associati al 3+ con bottino da 2.216 euro, mentre il 4 regala 254,46 euro a testa a 786 appassionati. In penultima posizione troviamo il 3 con tesoretto da 22,16 euro e infine il 2 da cinque euro, che premia 397.456 giocatori in tutto. Per quanto riguarda la serie SuperStar, la terz’ultima posizione è occupata come sempre dal 2+ con premio da 100 euro. La vincita è assegnata a 2.174 partecipanti, mentre 13.006 biglietti registrano la vincita di 10 euro grazie all’1+. Ultimo, ma non di certo per importanza, lo 0+ con 5 euro in premio: i vincitori sono 26.630.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il concorso del SuperEnalotto si avvicina sempre di più, così come la possibilità di vincere il Jackpot. Certo il suo valore non sarà certo a tre cifre come quello del suo predecessore, che come ricordiamo è stato realizzato poche settimane fa a Lodi. Un bottino comunque di tutto rispetto che ogni appassionato della Sisal spera di poter stringere fra le proprie mani e che ha dato il via anche ad una gara secondaria. Non si parla infatti solo della competizione principale, legata all’estrazione, ma anche della corsa nel cercare un progetto utile su cui investire la vincita appena registrata. E se siete a corto di idee, potete sempre affidarvi al consiglio della nostra Rubrica: ancora una volta abbiamo consultato per voi il catalogo di lanci di KickStarter e abbiamo individuato IceBRKR, un’invenzione tutta italiana che parla agli amanti di sci. IceBRKR è infatti la prima maschera sportiva con audio incorporato grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 Intercom. In questo modo si potranno accoppiare oltre 18 persone alla volta, attivare i controlli grazie alla propria voce e persino seguire podcast, ascoltare playlist oppure riprodurre altri media audio. Il microfono è bidirezionale e dotato di lenti magnetiche intercambiabili, dal design confortevole e una vestibilità del tutto sicura. L’asta rimarrà aperta ancora per altri 28 giorni, mentre il goal da 30 mila euro è stato già raggiunto grazie a versamenti che superano il doppio della cifra richiesta per il lancio.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci aspetta con una nuova estrazione e tutti gli appassionati sanno bene come queste ore di attesa in particolare potrebbero rivelarsi cruciali al momento della vincita. Non c’è più tempo da perdere: bisogna registrare la propria schedina per evitare di rimanere letteralmente fuori dai giochi. Come fare però se non abbiamo alcuna idea sui numeri da giocare? La smorfia napoletana può essere una soluzione valida, così come la notizia che la nostra Rubrica sottoporrà alla sua lente di ingrandimento per intercettare i numeri corrispondenti. Partiamo quindi dalla news, che forse farà storcere il naso a qualcuno. L’attenzione per la sicurezza è aumentata in modo sensibile negli ultimi tempi, tanto che sono emersi caschi per motociclisti e biciclette di ogni tipo. In realtà fino a poco tempo fa era impensabile incontrare un ciclista armato di casco e forse sarebbe risultato anche un po’ strano trovarne qualcuno. Ad oggi invece è una delle prime norme da adottare con i più piccoli, anche se molti Paesi lo hanno reso obbligatorio anche per gli adulti. Secondo alcuni scienziati tuttavia c’è un altro fattore da valutare: una maggiore percezione della sicurezza aumenterebbe anche la possibilità di correre rischi. Secondo la ricerca, indossare il casco infatti aumenta una sensazione di sicurezza che agisce a livello inconscio e che spinge a sottovalutare alcuni pericoli. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il casco, 23, la sicurezza, 76, il rischio, 13, la bicicletta, 31, e la percezione, 45. Come Numero Oro scegliamo invece la ricerca, 32.



