LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 27 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 27 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 27 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 103/2019. Lotto, Superenalotto e 10eLotto di nuovo pronti per distribuire premi e numeri vincenti, ma, in attesa del concorso, scopriamo il risultato della statistica precedente e in particolare quali premi e vincitori si sono aggiudicati un posto sul podio. Il 10eLotto è riuscito a superare ogni aspettativa grazie alla vincita di 100 mila euro registrata in provincia di Frosinone. Un giocatore di Castelliri infatti ha indovinato un 8 abbinato alla modalità Doppio Oro. Secondo posto per i 50 mila euro realizzati a Pergine Valsugana, in provincia di Terni, questa volta con un 9. Finiscono invece ad Acquaformosa, in provincia di Cosenza, 15 mila euro in premio legati ad un 8 Oro. Il montepremi totale invece ammonta a 20 milioni di euro e saliamo fino a circa 3 miliardi per quanto riguarda le vincite del 2019. Al primo posto del podio del Lotto troviamo un giocatore della provincia di Napoli: a Pompei è stata centrata una vincita da 12.500 euro grazie ad un ambo sulla Nazionale. Seguono tre fortunelli di Como, Varazze (Savona) e Celenza Valforte (Foggia) con un premio da 9.750 euro ciascuno. A breve distanza troviamo una doppietta indovinata a Teramo e Taranto del valore di 9.500 e infine un’altra doppietta con due terni secchi per altrettanti partecipanti di Pozzuoli (Napoli) e Marone (Brescia) del valore di 9 mila euro a testa.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot sempre intatto e ricco per il concorso del SuperEnalotto di questa sera. I numeri vincenti ci sveleranno se il montepremi da 55,8 milioni di euro troverà un fortunello a cui concedere il proprio bottino, ma l’attesa di tutti gli appassionati della Sisal riguarda anche le quote minori. Nell’estrazione dello scorso sabato, alcune quote sono tornate a sorridere ai rispettivi vincitori, grazie ad un piccolo rialzo. Cinque fortunelli si aggiudicano la vincita del 5 pari a oltre 46 mila euro, mentre tre giocatori non superano la soglia dei 40 mila euro grazie al 4+. Segue il premio del 3+, pari a 3.202 euro, donato a 117 vincitori, mentre 590 appassionati indovinano il 4 da 398,13 euro. In miglioramento anche il 3, che premia 22.119 partecipanti con 32,02 euro a testa, mentre il 2 regala 6,17 euro a ciascuno dei suoi 356.527 vincitori. Sono invece 1.834 i tagliandi vincenti legati alle sorti del 2+, che come sappiamo ha un valore di 100 euro. L’1+ regala invece il premio da 10 euro a 12.436 giocatori, mentre 32.532 tagliandi fortunati registrano la vincita di 5 euro legata alle sorti dello 0+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto ci svelerà presto se il Jackpot troverà di già il suo nuovo vincitore oppure se l’estrazione di questa sera vedrà la sestina vincente ancora fra gli assenti. I pensieri degli appassionati non riguardano in questo momento solo i numeri da giocare, ma anche e forse soprattutto che cosa fare subito dopo aver centrato la vincita. Come spendere quindi il proprio bottino, quale primo investimento compiere e quale iniziativa potrebbe essere l’ideale per inaugurare il bottino centrato. La nostra Rubrica vi aiuta a risolvere i dubbi che di certo avrete in questo momento di pianificazione ed è pronta a parlarvi di uno dei progetti che abbiamo selezionato su KickStarter. Questa volta parliamo di lingue e tecnologia. Imparare le lingue non è così semplice e tutti vorremmo sentirci abili e rilassati quando parliamo con persone di altri Paesi. I metodi tradizionali non sempre portano risultati immediati, ma Rype assicura la possibilità di interagire fin dal primo giorno con chiunque vogliamo e in qualunque lingua, semplicemente grazie alla app dotata di Intelligenza Artificiale. Come? Grazie agli oltre 250 video in 4k, interattivi, informativi e che riguardano la vita di tutti i giorni. Come ordinare per esempio al ristorante, come interagire con gli altri durante un party e persino come chiedere un appuntamento. Rype si prende cura dei suoi utenti, anche grazie alla possibilità di fare delle lezioni private per avere subito dei feedback. L’app simula anche le conversazioni che si potrebbero fare online in qualsiasi momento, con risposta immediata e guidata grazie al bot integrato. Il goal previsto è di circa 9 mila euro ed è facile intuire che gli investitori siano accorsi numerosi per sostenere questa iniziativa. Tanto che per ora i versamenti si aggirano attorno ai 33 mila, nonostante manchino ancora 14 giorni prima della chiusura dell’asta.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Stiamo per scoprire il risultato dell’estrazione del Lotto di oggi: siete pronti per scoprire tutte le novità e i premi? Alcuni giocatori sono di sicuro ancora in ritardo e non avranno completato la schedina. Forse perché indecisi sui numeri da giocare oppure distratti dai tanti impegni quotidiani. Qualsiasi sia la vostra situazione, la nostra Rubrica è pronta ad aiutarvi e fare in modo che non rimaniate esclusi dal concorso di stasera. Come? Illustrandovi una notizia selezionata e scoprendo insieme i numeri associati grazie alla smorfia napoletana. Iniziamo dalla news, che ci porta fino in Cina. Sembra che negli ultimi mesi molte città stiano vivendo un vero e proprio boom economico e di sviluppo e non solo grazie all’aumento della popolazione. Allo stesso tempo infatti spuntano sempre più infrastrutture, trasformando villaggi in metropolitane. Si intuisce quindi quanto il traffico abbia subito un incremento significativo e sembra che le soluzioni non siano sempre efficaci. La metro di Chongqing infatti è super accessoriata, con una stazione moderna e funzionale. Peccato che il capolinea corrisponda ad un campo abbandonato e non curato, senza alcun edificio nei dintorni. Secondo il governo tuttavia sarebbe la dimostrazione di come i piani per la costruzione della metropolitana riguardino il lungo periodo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la stazione, 50, la metropolitana, 76, la Cina, 77, il nulla, 79, e la costruzione, 21. Come Numero Oro scegliamo invece la modernità, 45.



