Louis Vuitton compra Milan?/ Un miliardo di euro per il club, ma arriva la smentita

Louis Vuitton compra il Milan? In casa rossonera c’è un’ultima ora molto importante che fa sognare ai tifosi rossoneri un ritorno tra le protagoniste d’Europa. Secondo Il Messaggero infatti pare che le voci su Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh-Louis Vuitton, siano pronte a proliferare anche nelle prossime settimane. Si parla di un investimento di ben un miliardo di euro per strappare la squadra rossonera al fondo Elliott. Arnault intanto continua a dimostrare di essere una delle potenze economiche più importanti del mondo, infatti di recente ha superato Warren Buffett nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, riuscendo ad agganciare il podio sedendosi al terzo posto dietro a Jeff Bezos e Bill Gates. Questo per il Milan significherebbe di certo maggior investimenti sul calciomercato e di conseguenza una squadra più forte.

Louis Vuitton compra il Milan? La smentita

Le voci su Louis Vuitton pronto a comprare il Milan nelle ultime ore sono diventate nuovamente importanti, ma è arrivata anche la smentita. Il gruppo Elliott smentisce fermamente questo punto, nonostante questo in molti sembrano pronti a rilanciare la notizia con i tifosi che sembrano al settimo cielo per questa possibilità. Si tratta infatti di uno dei colossi internazionali più potenti e più ricco, in grado di fare degli investimenti che potrebbero permettere alla società di tornare ai fasti di un tempo. Progressivamente negli ultimi anni la società rossonera ha vissuto un ridimensionamento molto importante che ha portato la Champions League, trofeo una volta vinto regolarmente, a diventare una chimera irraggiungibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA