Lowri Moore, lettera a Disney: “Voglio una principessa con gli occhiali”/ A 11 anni..

Si chiama Lowri Moore, ha 11 anni e il mondo già parla di lei. Sì, perché questa bambina ha portato alla luce una questione di cui forse mai si è parlato. È infatti l’autrice di una lettera indirizzata alla Disney, e per la precisione a Bob Iger, l’ex Ceo dell’azienda, per chiedere l’abolizione di uno stereotipo ormai anche obsoleto. La ragazzina ha infatti chiesto che la Disney progetti per il futuro una nuova storia che abbia però come protagonista una principessa con gli occhiali, in modo che, per una volta, anche lei possa identificarsi in una delle note fiabe. Nella lettera dello scorso anno, ma diventata nota solo in questi giorni, si legge: “Caro Sig. Robert Iger, Mi chiamo Lowri e ho 9 anni. Porto gli occhiali fin da quando ero molto piccola.” Così spiega: “Sono cresciuta guardando i film delle principesse Disney, le ammiro molto e penso siano bellissime.”

La lettera di Lowri Moore a Disney: “Voglio una principessa con gli occhiali che non sia definita nerd”

Lowri Moore spiega allora il suo dispiacere: “Purtroppo però nessuna di loro porta gli occhiali e questo mi ha fatto pensare che io non fossi così tanto bella.” Parole incisive quelle della bambina, seguite poi da un appello: “Spero che capirete ma potreste creare una principessa Disney con gli occhiali? Ci sono molte bambine che li portano e non voglio che si sentano come mi sono sentita io.” A soli 9 anni, Lowri mette alla luce un importante stereotipo e scrive: “La maggior parte dei personaggi dei cartoni con gli occhiali vengono definiti nerd e penso che non sia giusto. Credo che creare una principessa con gli occhiali senza chiamarla “secchiona” potrebbe aiutare le bambine a capire che sono belle così come sono.” Purtroppo, ad oggi, non c’è stata risposta da parte della Disney. Tuttavia l’illustratrice Natalie Owen ha deciso di creare un libro illustrato in cui racconta le avventure di Rose, una principessa che porta gli occhiali proprio come lei.



