LP/ Laura Pergolizzi fa tornare a ballare l’Italia (Battiti Live)

Lp sarà tra gli ospiti speciali di stasera, 7 agosto 2019, a Battiti Live 2019. Laura Pergolizzi è diventata ormai un fenomeno musicale anche in Italia, città per la quale nutre un affetto sincero visto che i suoi nonni materni erano di Napoli e quelli paterni di Palermo. Una donna che è cresciuta a Long Island, ma che dunque ha portato l’Italia nel cuore e questo ha inevitabilmente influenzato anche il suo modo di cantare. Il successo arrivò all’inizio del nuovo millennio quando fu notata da David Lowery dei Cracker che le affidò Cinderella dopo averla esibirsi dal vivo. Da quel momento Lp non si è più fermata, raccogliendo un successo dietro l’altro.

Lp: a luglio protagonista al Home Festival Venice

Lp è stata protagonista di un altro evento in Italia quest’estate prima di Battiti Live. L’abbiamo vista infatti in Laguna per l’Home Festival Venice di San Giuliano. Il parco urbani più grande di tutta l’Europa l’ha ospitata proprio affacciato sulla laguna in uno scenario mozzafiato. Accanto a lei ci sono stati oltre cento artisti tra cui anche Editors, Paul Kalkbrenner, Bloc Party e Young Thug. Un evento che è stato in grado di passare sopra anche alle intemperie meteorologiche che hanno provato a far saltare tutto. Le immagini, che ancora oggi si possono ammirare sul web, ci mostrano uno splendido arcobaleno e soprattutto quello che tutti gli artisti sognano e cioè un pubblico felice.

Laura Pergolizzi sbarca in Cile

Di recente LP ha aperto le frontiere della sua carriera anche a un altro paese, il Cile. Come racconta Eldesconcierto.cl Laura Pergolizzi sarà protagonista alla Cupula Multiespacio domenica 13 ottobre prossimo. Le sue canzoni vanno ad affrontare dei temi piuttosto complessi che sbarcheranno in un paese piuttosto conservatore. In Cile sono già euforici, perché nonostante lì l’artista non si sia mai esibita la sua fame la precede. Tanto che sempre su Eldesconcierto viene specificato come “attira l’attenzione della stampa spagnola aprendo le porte alla Spagna e all’America Latina. Nessun filtro, nessuna censura e nessuna assurdità. Si distingue per il suo stile e canzoni che affrontano questioni complesse come la sessualità, la droga e più in generale le relazioni umane”.

