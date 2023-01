Luana Costantini, lo sciamano Shekhinà Shekhinà/ Legale: “Ebbe un incidente che..”

Luana Costantini: cosa c’entra lo sciamano Shekhinà Shekhinà

A Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3, è stata presentato lo strano caso delle due donne trovate morte in casa loro a Roma. Elena Bruselles e Luana Costantini erano, secondo la trasmissione, state probabilmente traviate da un sedicente santone e sciamano, Paolo Rosafio noto come Shekhinà Shekhinà. Cosa sia successo alle due donne nessuno lo sa, ma si sa solo che da quando lo sciamano è arrivato a casa loro, nell’arco di un anno e mezzo tutto è tracollato, mentre dopo il decesso delle donne, sarebbe sparito nel nulla, tornando il Puglia.

Elena Bruselles e Luana Costantini/ Inquietanti ipotesi dietro morte madre e figlia

Particolarmente inquietante in queste vicenda delle due donne morte a Roma sarebbe un video, pubblicato dallo stesso sciamano Shekhinà Shekhinà, in cui alle sua spalle si vede una donna riversa su un divano, visibilmente in difficoltà. Prima dello sciamano descrivevano Luana Costantini, una delle due donne morte in casa a Roma, come di una persona molto dolce, legata alla madre che non avrebbe mai lasciato, tanto da rinunciare ad andare in vacanza per stare con lei. Nell’ultimo periodo, però, era dimagrita tantissimo, tanto che era alla ricerca di medicine naturali per cercare di riprendere peso. Era apparsa molto strana e la cosa che lasciava abbastanza perplessi per la sua dipendenza dalla figura di Paolo, lo sciamano Shekhinà Shekhinà, che sembrava una forte influenza su di lei.

Greta Spreafico "aveva paura"/ Chi l'ha visto? sul caso della cantante scomparsa

Chi era lo sciamano Shekhinà Shekhinà

Particolare nel contesto della vicenda sullo sciamano Shekhinà Shekhinà e sulla morte di Elena Bruselles e Luana Costantini, è un video pubblicato da quest’ultima. Nel breve video spiegava che “questa cosa dovevo farla da molte settimane, i miei collaboratori hanno insistito molto, soprattutto uno e se non l’avessi fatto ci sarebbe rimasto molto male. Sono qui per parlarvi di Cubitrix, un sistema parallelo per il cambiamento tanto atteso”, pubblicizzando il progetto dello sciamano, suo compagno.

Durante la trasmissione Chi l’ha visto, la redazione ha raggiunto la legale dello sciamano Shekhinà Shekhinà, compagno di Luana Costantini. “È partito da Roma la mattina del 29 ed è arrivato di sera a Lecce”, spiega Ada Alibrano, legale dello sciamano, “lui è stato molto collaborativo con le autorità, tanto da consegnare anche il suo cellulare. Non farebbe male ad una mosca e non c’entra con l’omicidio. Elena Bruselles era malata ed allettata, ed anche Luana Costantini non era in uno stato di particolare benessere. Il mio assistito è solo una persona informata, che può dare informazioni utili, ma nulla di più”.

Martina Scialdone uccisa a Roma/ A casa dell'ex Costantino Bonaiuti un arsenale...

“Hanno parlato di ex compagno ma non c’è stata alcuna rottura tra di loro”, spiega ancora la legale, riferendosi alla relazione tra lo sciamano Shekhinà Shekhinà e Luana Costantini, figlia di Elena Bruselles. “Paolo assume farmaci perché ha subito un bruttissimo incidente stradale, non aveva quell’aspetto prima e quel che chiedo è che si rispetti anche il suo disturbo, ha perso l’olfatto e il gusto in quel terribile incidente. Sulla seduta spiritica non so di chi fossero gli oggetti trovati in casa. Lui è provato dalla perdita della compagna e della madre della compagna”, conclude la legale di Paolo Rosafio, lo sciamano Shekhinà Shekhinà, commentando la notizia della misteriosa morte di Elena Bruselles e Luana Costantini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA