Luca Angeletti, chi è l’attore ospite a La volta buona?/ “Sono una persona molto curiosa anche nel lavoro”

Luca Angeletti, chi è l’attore di Gloria? Moglie Ylenia Brambilla e figlie dell’ex inviato de Le Iene

Nella puntata di oggi de La volta buona da Caterina Balivo è ospite l’attore Luca Angeletti, presente nel cast di Gloria, nuova fiction di Rai1 con protagonista Sabrina Ferilli. Chi è Luca Angeletti? Sull’attore si sa che è nato il 24 giugno del 1974 a Cerignola, in Puglia, ed ha dunque quasi cinquant’anni. È del segno zodiacale del Cancro ma non si conosce altezza e peso. Per quanto riguarda la vita privata Luca Angeletti è sposato con l’attrice Ylenia Brambilla ed i due hanno due splendide figli Linda nata nel 2017 e Stella di quasi due anni. L’attore ha anche un’altra figlia nata da una precedente relazione sentimentale.

Per quanto riguarda, invece la carriera di Luca Angeletti in molti lo ricorderanno come inviato de Le Iene. Successivamente ha intrapreso la carriera di attore e sceneggiatore ed ha recitato in tanti film per il cinema. Il successo è arrivato nel 2010 con Scusa ma ti voglio sposare, ma ha recitato anche in Nessuno mi può giudicare, Viva l’Italia, Un matrimonio da favola, Lucy, Come un gatto in tangenziale. Mentre sul piccolo schermo ha avuto ruoli più o meno importanti nelle fiction Che Dio ci aiuti, L’angelo di sarajevo, Tutti pazzi per amore, Buongiorno Mamma e Tutta colpa di Freud ed adesso è pronto per cimentarsi nei panni di Sergio in Gloria, fiction di Rai1.

Luca Angeletti rivela: “Nel mio lavoro e nella vita sono molto curioso

Estremamente riservato sulla sua vita privata e sentimentale, Luca Angeletti non si sbilancia molto nelle interviste e nelle dichiarazioni. Nei mesi scorsi, raggiunto da Popcorntv ha concesso una breve intervista in cui si è definito una persona molto attenta a ciò che la circonda: “Mi ritengo uno spettatore poliedrico. Sono molto curioso nella vita e nel lavoro. Le mie scelte dipendono dal mood di quel giorno.”

In un’altra intervista nel programma di Rai1 Weekly, invece, ha ammesso che da bambino sognava di fare il pilota: “Da bimbo, erano gli anni ’80, volevo fare il pilota di aereo dopo aver visto Top Gun, ho preso il brevetto a 17 anni di primo e secondo grado poi ho fatto un esame per diventare un pilota acrobatico in accademia, non è andata e forse è stato meglio così.”

