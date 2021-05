Luca Barbarossa/ Ventidue anni di matrimonio con Ingrid Salvat: “Una famiglia serena”

Luca Barbarossa ha deciso di tornare a mettersi in gioco a I Soliti Ignoti. Il cantante è infatti ospite di Amadeus nella puntata in onda oggi, 25 maggio 2021, su Rai1: “L’ultima volta ho vinto pochissimo, così sono tornato!” ha ammesso ad apertura del programma. Per tutti coloro che sono interessati a scoprire qualcosa in più della vita privata di Luca Barbarossa, l’uomo è legato da molti anni a Ingrid Salvat, donna francese molto riservata e, per questo, ben lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. I due si sono sposati nel 1999 dopo essersi conosciuti ad una festa a Parigi all’inizio degli anni Novanta. Oggi Luca è papà di tre figli: Valerio, Flavio e Margot, che sono la ragione della sua vita.

Luca Barbarossa, uomo e padre innamorato: “La mia vita in famiglia è molto serena”

In un’intervista di qualche tempo fa, Luca Barbarossa, in meritò alla sua vita privata, dichiarò: “La mia vita in famiglia è molto serena, sono felicemente innamorato di mia moglie e dei miei tre figli. Mi diverto come un papà qualunque a stare con loro, una specie di barbapapà come mi chiamano i bambini. Per lasciarli soli il meno possibile ho costruito uno studio per la musica all’interno della casa”. Una decisione che il cantante motivò poi rivelando che: “I miei genitori si sono separati, sono stato vittima di assenze e non vorrei ripetere l’errore con i miei figli”.

