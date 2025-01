Grande Fratello, Luca Calvani rompe il silenzio nella notte: “Ecco cos’è successo davvero sotto le coperte con Jessica Morlacchi”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello in cui è rientrata in Casa Jessica Morlacchi per avere un confronto con Helena Prestes e con Luca Calvani. Da oltre un mese, infatti, si susseguono indiscrezioni, rumors e gossip su ciò che l’attore toscano avrebbe fatto nel letto con Jessica accanto. Nei giorni scorsi hanno nuovamente ripreso l’argomento Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, quest’ultimo è stato diretto ed esplicito. Ieri sera, in puntata, è stata direttamente Jessica a spifferare che si è ‘strusciato addosso a lei’.

Zeudi Di Palma fa coming out al GF: "Non mi accettavo"/ Reazione di mamma Maria Rosaria: "Perdonami se..."

Messo alle stretto, l’attore al Grand Fratello ha ammesso in diretta e assumendosi le sue responsabilità di aver fatto una cosa naturale ma da solo e di non aver fatto con la cantante. E poi nella notte ha fatto delle confessioni a Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Luca Calvani ha rivelato cos’è successo davvero sotto le coperte con Jessica Morlacchi al Grande Fratello: “Ho fatto quello che si fa da soli. Però ho fatto una grande figuraccia perché per quanto è una roba naturale, è stata detta in diretta in prima serata.” E subito dopo, scherzandoci sopra ha sostenuto che forse hanno già inserito questo particolare piccante nella sua pagina di Wikipedia.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello!/ Shaila Gatta si salva: il verdetto decisivo e le percentuali

Cos’è successo sotto le coperte tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani al Grande Fratello? La verità in diretta in prima serata

Durante la puntata, invece, Jessica Morlacchi ha rivelato che l’attore ‘si è messo sopra di lei nel letto e si è strisciato addossa a lei’. E da parte sua Luca Calvani ha invece confermato in parte tale versione parlando di ‘suicidi0 artistico’ e ammettendo di aver fatto una cosa umana, assolutamente comprensibile dopo mesi di lontananza dal proprio partner. “Ho fatto questo convinto di essere solo e non essere visto” si è giustificato Calvani. Dichiarazioni a cui la cantante ha prontamente replicato: “Non stavi solo! Cero io nel letto. Ero appena entrata nel letto. Tu fuori di testa hai iniziato a fare… i cavoli tuoi.”