Luca Carboni racconta la battaglia con il tumore: “Salvo grazie ai dottori”

Il celebre artista bolognese Luca Carboni ha affrontato vari momenti complicati nell’arco della sua vita, uno di questi è stato senza dubbi la scoperta della malattia, la battaglia con il tumore che ha sovvertito i suoi piani e ribaltato le gerarchie in un momento in cui il cantante sembrava pronto a uscire con tanta nuova musica e altri progetti. Intervistato dal giornalista ed ex politico Walter Veltroni, Luca Carboni ha ricordato i tristi momenti risalenti al 2022: “Stavo registrando un album nuovo, avevo già definito dieci pezzi, avevo previsto l’album e poi il tour. Invece, in pochi minuti, tutto è cambiato, dalla scelta dei brani sono passato alla scelta delle terapie per sopravvivere” la drammatica rivelazione di Luca Carboni.

Una fase di vita che ricorda con dolore, ma nella quale Luca Carboni ha trovato la forza per resistere e tenere duro davanti al conto presentato dalla vita, eccessivamente salato: “Sono rimasto senza parole, quella malattia sta nella nostra vita, ma pensi che a te non toccherà mai, improvvisamente tutto è cambiato” ha detto l’artista di svariati brani di successo da Mare mare a Ci vuole un fisico bestiale.

Tumore Luca Carboni: “Ho capito tutto dallo sguardo del medico”

Nel corso dell’intervista concessa tra le colonne del Corriere della sera, Luca Carboni ha rivelato di aver fatto i conti con la terribile diagnosi, carpita dopo aver incrociato lo sguardo teso e preoccupato del cardiologo che non lasciava presagire niente di buono: “Dalla notizia, dalla lastra e, soprattutto, dallo sguardo del radiologo, mi ero convinto di avere poco tempo” ha detto il cantante che per fortuna non era stato attaccato dalla metastasi che avrebbero complicato e non poco la battaglia con il tumore di Luca Carboni.

Oggi l’artista può dirsi fortunatamente guarito, anche se con gli occhi ben aperti, visto che con questo genere di malattia questa parola assume un significato più fragile, come rivelato dallo stesso Luca Carboni.