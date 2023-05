Luca Daffré Alessandra Somensi si sono lasciati: perchè?/ “Dopo Uomini e Donne…”

Luca Daffrè e Alessandra Somensi si sono lasciati dopo la scelta a Uomini e Donne

La storia tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi è già finita. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sono lasciati dieci giorni dopo essersi scelti nello studio del programma di Maria De Filippi dove si sono conosciuti. Ad annunciare l’addio, confermando i rumors degli ultimi giorni, è stato lo stesso Luca che ha condiviso un post tra le storie del proprio profilo Instagram spiegando i motivi che avrebbero portato alla scelta di non continuare a conoscersi. Una notizia che non ha sorpreso il pubblico di Uomini e Donne che, subito dopo la scelta, di fronte all’assenza di contenuti di coppia sui social, aveva cominciato ad esprimere dubbi.

Luca e Alessandra si sono conosciuti poco all’interno del programma di Maria De Filippi, ma nonostante tutto “ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere” fa sapere Luca che svela di aver “provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non é andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna“.

Luca Daffrè, frecciatina ad Alessandra Somensi?

Quella tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi è una storia che non ha avuto il tempo di decollare. Luca, però, non rinnega nulla del percorso fatto sul trono di Uomini e Donne “conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma é stata voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo“. Il post con cui Luca ha confermato l’addio ad Alessandra, tuttavia, pare contenere anche una frecciatina all’ex corteggiatrice.

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (Si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle “amiche” invece che parlare con me, siccome stavo aspettando un confronto fino a ieri) preferisco essere io a darvi spiegazioni”, scrive Luca. Tra i due, dunque, è finita senza un confronto? Alessandra, per ora, ha scelto il silenzio.

